Парень за минуты сделал то, что я нет за 10 лет, – подполковник ГУР о начале работы с БПЛА

Подполковник ГУР МО Андрей Савенко рассказал свою историю прихода к работе с беспилотниками. По словам военного, это произошло после того, как он увидел, как один парень работает с ними на участке фронта.

А дальше подполковник ГУР уже пришел к FPV-дронам. Об этом Андрей Савенко рассказал в интервью 24 Каналу.

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Как подполковник ГУР пришел к работе с беспилотниками

Андрей Савенко рассказал, что во время работы на Черниговщине он получил легкое ранение и был вынужден пролежать в госпитале. Во время лечения с ним случилось событие, что в корне изменило направление дальнейших действий.

Как сейчас помню, стоим с ребятами на курилке, а кто-то рассказывает о подразделении, который с помощью беспилотников за месяц уничтожил 28 единиц вражеской техники. Меня это так зацепило. Говорю, что это нереально, мол, я 10 лет воюю, а таких показателей ни у кого не видел,

– сказал подполковник ГУР.

После этого он начал искать, что это за воины такие эффективные. Как оказалось, это были ребята из управления разведки, где Савенко сам служил.

"Дело в том, что в нашем отряде была группа пилотов БПЛА, но мы к ним относились с улыбкой. Подкалывали постоянно, мол, что вы здесь в ноутбуках сидите", – отметил разведчик.

Далее Андрей Савенко с его кумом напросились поехать с пилотами дронов в начале апреля 2022 года. Первый выезд был безрезультатным из-за нелетной погоды, на втором мешал РЭБ. А вот после третьего приезда ребятам удалось развернуть аппаратуру и начать лететь.

Смотрю, а у них оружие в машинах. Нервничаю, кричу на них, а они глазами моргают, спрашивают, зачем им здесь автоматы. Почти тогда взбесился, но переспросил, какое расстояние до врага. Услышав, что километров пять, расслабился. Привык, что от меня до россиян иногда несколько метров, а тут такая даль,

– подчеркнул подполковник ГУР.

Далее он продолжил наблюдать за работой операторов. И от скорости работы он находился в шоке.

"Этот парень за несколько минут сделал то, чего мне не удалось за 10 лет войны. Не спал тогда почти сутки, настолько был шокирован. Все думал, как можно масштабировать применение БПЛА", – сказал Савенко.

После этого он поставил себе цель создать производство, и внедрить работу с беспилотниками во все подразделения.

Как Савенко пришел к FPV-дронам

Андрей Савенко отметил, что он пробовал и крылья, и гексакоптеры, но понял, что охватить все не получится и лучше определиться с дистанцией и направлением, сконцентрироваться на максимально интересном и эффективном.

Где-то в апреле поехал на одну из выставок на Западе Украины. Там впервые увидел FPV. Не рассмотрел, что за этим будущее, но гражданский специалист подсказал, что можно как-то цеплять туда боеприпасы. Решили с коллегами попробовать. Сначала просто крепили к дрону бутылку с водой, тренировались. Постепенно увеличивали расстояние полета и нагрузку. Дошли до 5 километров, и уже в июне выполняли боевые задачи,

– рассказал подполковник ГУР.

По его словам, на тот момент беспилотники с управлением от первого лица были настолько новаторскими, что в них не верили даже именитые специалисты и волонтеры. В конце концов фактически он стал руководителем целого направления FPV в одном из департаментов разведки.

"Лоббировал распространение использования этих дронов, разрабатывал их, а также обучал многих наших специалистов из разных подразделений и структур. Помогали в этом гражданские операторы БПЛА, которые профессионально летали еще до полномасштабки. С ребятами разработали целый курс, который адаптировали под использование беспилотников в боевых условиях", – сказал Савенко.

Он также подчеркнул, что, поскольку военные и волонтеры в начале не сильно поддерживали идею использования беспилотников с управлением от первого лица, приходилось опираться на людей, у которых было понимание возможностей.

Уже сейчас ситуация несколько иная, поскольку в армии есть множество очень опытных и разработчиков, и пилотов. Для обмена мнениями, перенимания опыта и реабилитации ветеранов мы создали Федерацию военно-технологического спорта Украины по гонкам БПЛА. Это очень крутая история, поскольку пилоты, которым, может быть не так интересно проходить восстановление с помощью футбола или борьбы, имеют возможность посоревноваться другим способом,

– отметил подполковник ГУР.

Кроме этого, он отметил, что такие гонки теперь проводят в разных точках страны и никогда их не афишируют, чтобы избежать опасности от врага.