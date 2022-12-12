Шевченко может возглавить одну из сборных-участниц ЧМ-2022

Андрей Шевченко может вернуться к тренерской деятельности. Его кандидатуру рассматривают на место наставника сборной Польши.

Сборная Польши не слишком удачно выступила на чемпионате мира 2022 в Катаре. Хотя из группы "кадра" и вышла. Но судьба ее выхода в 1/8 финала "висела на волоске" до последних минут матча.

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А уже в 1/8 финала сборная Польши уступила Франции и вылетела. При этом французский президент Эммануэль Макрон еще за день до игры указал точный счет матча и авторов забитых голов в обеих командах.

Главным тренером сборной Польши на турнире был Чеслав Михневич. Но пока неизвестно, продолжит ли он работу с командой. Ведь его контракт истекает в конце 2022 года.

По данным польских СМИ, в Польском футбольном союзе (PZPN) рассматривается несколько вариантов, кто может возглавить сборную. Среди них был и Мацей Скоржа. Но тот отказался, ведь с начала 2023 года должен возглавить один из японских футбольных клубов.

Есть в списке кандидатов один неназванный иностранный специалист. А также украинец Андрей Шевченко.

Стоит отметить, что к кандидатуре Шевченко Польский футбольный союз обращается уже не впервые. Шевченко мог возглавить сборную Польши еще в начале 2022 года, когда "кадру" неожиданно покинул португалец Паулу Соуза, решивший возглавить бразильский Фламенго.

Тогда поляков еще ожидала борьба за выход на ЧМ-2022, где их первым соперником должна была стать сборная России. Но из-за дисквалификации России (из-за начавшейся войны против Украины), Польша избежала этого матча. Поэтому сыграла за путевку на Мундиаль только из сборной Швеции.

Но в январе 2022 года стороны не смогли прийти к согласию, и главным тренером сборной стал именно Чеслав Михневич.

Хотя не исключено, что Михневич останется главным тренером сборной Польши. Этот вариант тоже не исключается в PZPN.

Согласится ли Шевченко возглавить сборную Польши

В то же время неизвестно, согласится ли Шевченко сейчас на тренерскую должность. Все потому, что после начала войны он начал активно заниматься помощью Украины, став одним из послов фандрейзингового проекта Ukraine24. Он уделяет ему много времени.

Кроме того, украинские СМИ называют именно Шевченко одним из претендентов на пост президента Украинской ассоциации футбола.