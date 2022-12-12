Збірна Польщі не надто вдало виступила на чемпіонаті світу 2022 в Катарі. Хоча з групи "кадра" і вийшла. Але доля її виходу в 1/8 фіналу "висіла на волосині" до останніх хвилин матчу.

Детальніше Польща могла вилетіти з ЧС-2022 через підкидання монети, але врятував гол Саудівської Аравії

А вже в 1/8 фіналу збірна Польщі поступилася Франції та вилетіла. При цьому французький президент Еммануель Макрон ще за день до гри вказав точний рахунок матчу та авторів забитих голів в обох командах.

Головним тренером збірної Польщі на турнірі був Чеслав Міхневич. Але поки невідомо, чи продовжить він роботу з командою. Адже його контракт закінчується в кінці 2022 року.

За даними польських ЗМІ, у Польському футбольному союзі (PZPN) розглядають декілька варіантів, хто може очолити збірну. Серед них був і Мацей Скоржа. Але той відмовився, адже з початку 2023 року має очолити один з японських футбольних клубів.

Є в списку кандидатів один неназваний іноземний спеціаліст. А також українець Андрій Шевченко.

Варто відзначити, що до кандидатури Шевченка Польський футбольний союз звертається вже не вперше. Шевченко міг очолити збірну Польщі ще на початку 2022 року, коли "кадру" неочікувано покинув португалець Паулу Соуза, який вирішив очолити бразильський Фламенго.

Тоді на поляків ще очікувала боротьба за вихід на ЧС-2022, де їх першим суперником мала стати збірна Росії. Але через дискваліфікацію Росії (через розпочату війну проти України), Польща уникла цього матчу. Тож зіграла за путівку на Мундіаль лише зі збірної Швеції.

Але в січні 2022 року сторони не змогли дійти згоди, і головним тренером збірної став саме Чеслав Міхневич.

Хоча не виключено, що Міхневич залишиться головним тренером збірної Польщі. Цей варіант теж не відкидають в PZPN.

Чи погодиться Шевченко очолити збірну Польщі

Водночас невідомо, чи погодиться Шевченко зараз на тренерську посаду. Все через те, що після початку війни він почав активно займатися допомогою Україні, ставши одним з амбасадорів фандрейзингового проєкту Ukraine24. Він приділяє йому чимало часу.

Окрім того, українські ЗМІ називають саме Шевченка одним з претендентів на посаду президента Української асоціації футболу.