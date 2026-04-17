"Это невыполнимо": Сибига прокомментировал ультиматум России по выводу войск с Донбасса

Глава украинского МИД Андрей Сибига подчеркнул, что Украина не примет требование России о выводе войск с территории Донбасса. Такое развитие событий является невыполнимым ультиматумом.

Соответствующее заявление Сибига сделал во время публичной дискуссии ADF-Talks на 5-м Анталийском дипломатическом форуме 17 апреля, передает "Интерфакс-Украина".

Как Киев реагирует на условие агрессора вывести войска с Донбасса?

В МИД подчеркивают невозможность согласования на условия России относительно вывода украинских войск с территорий Донецкой и Луганской областей.

При этом украинская сторона, по словам Сибиги, готова к прекращению огня с последующим мониторингом ситуации и соблюдением мирного плана из 20 пунктов, несмотря на несогласованность определенных чувствительных вопросов.

Он также отметил, что россияне требуют от Украины фактического юридического подчинения территорий Донбасса, что предусматривает российскую валюту и государственную символику, в частности, триколор.

Кстати, накануне, 16 апреля, главный корреспондент The Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на источники в ГУР заявил, что страна-агрессор перебрасывает около 20 тысяч военных на Восток Украины для нового наступления и стремится захватить Донбасс до сентября.

Украина никогда не примет ни одной инициативы ценой нашей территориальной целостности и суверенитета. Это наш подход,

– подчеркнул министр.

Отметим также, что Вадим Сухаревский, Герой Украины и заместитель командующего ОК "Восток", в интервью 24 Каналу тоже отверг идеи уступок территорий, заявив о необходимости удержания каждого участка земли.

