"Каждая война – теперь мировая": Сибига рассказал о последствиях боевых действий

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что в современных условиях любая война фактически становится мировой. Об этом свидетельствует, в частности, ситуация в Ормузском проливе.

Об этом глава МИД сказал во время выступления на форуме "Архитектура безопасности", который прошел 1 июня в Киеве, сообщает 24 Канал.

Читайте также Проведение выборов и внутренние распри: какой план имеет Кремль на случай заморозки войны

Как войны меняют мир?

Андрей Сибига заявил, что взаимосвязанность мира и в дальнейшем будет расти, а потому каждая война, независимо от континента, будет иметь последствия далеко за пределами своего региона.

По словам министра, так называемый "теневой флот" в Балтийском море создает риски и для Черного моря, а блокада украинских портов влияет на глобальную продовольственную безопасность. Российские удары по энергетической инфраструктуре также отзываются далеко за пределами Украины.

Кроме этого, тенденцию подтверждает ситуация в Ормузском проливе.

Каждая война теперь мировая – по своим последствиям. Российские действия отзываются голодом в Африке, долетают дроном в Румынии и побуждают Иран к агрессивной самоуверенности,

– сказал глава МИД.

В то же время министр отметил, что появляется и другой тренд: мир понимает, что Россия – это не СССР 2.0 и не новая сверхдержава.

Сейчас позиции России ослабевают: ЧВК "Вагнер" больше является фактором силы в Африке, страны Южного Кавказа отходят из российской зоны влияния, а похищение Мадуро в Венесуэле и падение режима Асада в Сирии также происходили без участия России.

Напомним, война на Ближнем Востоке и блокирование Ормузского пролива повлияли на ситуацию на рынке нефти и усилили позиции России по увеличению экспорта ее энергоресурсов.

В то же время, как рассказал 24 Каналу специалист по коммуникации общественной организации Razom We Stand Максим Гардус, Соединенные Штаты наращивают экспорт как нефти, так и сжиженного природного газа, строят много новых заводов по сжижению газа, производят новые танкеры.