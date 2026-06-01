Про це глава МЗС сказав під час виступу на форумі "Архітектура безпеки", який пройшов 1 червня у Києві, повідомляє 24 Канал.

Як війни змінюють світ?

Андрій Сибіга заявив, що взаємопов'язаність світу й надалі зростатиме, а тому кожна війна, незалежно від континенту, матиме наслідки далеко за межами свого регіону.

За словами міністра, так званий "тіньовий флот" у Балтійському морі створює ризики і для Чорного моря, а блокада українських портів впливає на глобальну продовольчу безпеку. Російські удари по енергетичній інфраструктурі також відгукуються далеко за межами України.

Окрім цього, тенденцію підтверджує ситуація в Ормузькій протоці.

Кожна війна тепер світова – за своїми наслідками. Російські дії відгукуються голодом в Африці, долітають дроном у Румунії та спонукають Іран до агресивної самовпевненості,

– сказав глава МЗС.

Водночас міністр зауважив, що з'являється й інший тренд: світ розуміє, що Росія – це не СРСР 2.0 і не нова наддержава.

Зараз позиції Росії слабшають: ПВК "Вагнер" більше є фактором сили в Африці, країни Південного Кавказу відходять із російської зони впливу, а викрадення Мадуро у Венесуелі та падіння режиму Асада в Сирії також відбувалися без участі Росії.

Нагадаємо, війна на Близькому Сході та блокування Ормузької протоки вплинули на ситуацію на ринку нафти і посилили позиції Росії щодо збільшення експорту її енергоресурсів.

Водночас, як розповів 24 Каналу спеціаліст з комунікації громадської організації Razom We Stand Максим Гардус, Сполучені Штати нарощують експорт як нафти, так і скрапленого природного газу, будують багато нових заводів зі скраплення газу, виробляють нові танкери.