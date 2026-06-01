Про це у коментарі для "РБК-Україна" повідомили джерела в президентському оточенні та владі.

Як діятиме Росія в разі заморозки війни?

Деякі пропозиції Москви в межах потенційного мирного врегулювання можуть сприйматись Заходом чи США як компромісні, тоді як в українському суспільстві вони точно викличуть гострі дискусії.

Подібні розбіжності в оцінках можуть бути використані Росією для посилення внутрішньої напруги.

Співрозмовники переконані, що навіть за умов замороження війни чи зниження її інтенсивності росіяни мають чіткий план дій для дестабілізації України.

Їх план – вивести на вибори, внутрішню політичну фрагментацію України, через це на послаблення, і потім на досягнення всіх тих самих цілей Росії – політичним методом або відновленням повномасштабної війни. Але в умовах значного внутрішнього послаблення та фрагментації України,

– говорить він.

Однак наразі такий розвиток подій виглядає малоймовірним. Одне джерело у владі додає, що нинішні тенденції дають підстави для обережного оптимізму, оскільки ситуація складається на користь України.

Водночас зауважимо, що питання проведення виборів в Україні залишається одним із найбільш делікатних та чутливих у контексті потенційних мирних переговорів.

Вибори в Україні: чи можливі наразі?

24 лютого 2026 року Володимир Зеленський заявив, що готовий провести вибори в Україні, однак назвав певні умови. Ідеться про надання Україні повної безпеки на час проведення виборчого процесу.

Також глава держави зауважив, що вимоги щодо проведення виборів під час війни є несправедливими стосовно українського народу. На його думку, саме громадяни України повинні вирішувати, хто очолюватиме державу і коли відбудеться голосування.

Робоча група Верховної Ради сформувала єдину позицію щодо неможливості виборчого процесу під час війни. На це впливає низка ключових факторів, зокрема відсутність безпеки для проведення заходів, неможливість повести голосування для військових на передовій та мільйонів біженців за кордоном.