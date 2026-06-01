Супутникові дані з наслідками удару опублікували "Схеми". На них видно, що щонайменше один резервуар на території об'єкта зазнав пошкоджень.

Які наслідки удару по нафтобазі в Армавірі?

У розпорядженні журналістів опинилося супутникове фото Planet Labs від 31 травня, на якому зафіксовані наслідки атаки.

На кадрах помітно, що ще один резервуар на цій нафтобазі, який був уражений раніше – у березні, досі не відновлено і не замінено. Про попереднє ураження цього об'єкта повідомляв телеграм-канал "Кіберборошно".

Наслідки удару по "Армавіру" / Знімки, опубліковані "Схемами"

Об'єкт "Армавір" належить російській "Южной нефтяной компании". Раніше російські пабліки повідомляли про атаку дронів у районі міста Армавір, однак офіційні представники адміністрації Краснодарського краю та губернатор регіону ці події не коментували.

Про ураження цілі в Краснодарському краї 30 травня заявив президент України Володимир Зеленський, підтвердивши, що операцію виконала СБУ.

Він підкреслив, що такі удари є частиною ширшої стратегії тиску на Росію з метою примусити її до миру. За його словами, це чергові "далекобійні санкції" на відстані близько 500 кілометрів від українського кордону.

Зеленський зазначив, що Україна таким чином повертає війну туди, звідки вона, за його словами, почалася, і наголосив, що Росія могла б давно припинити агресію, але свідомо обрала її продовження.

До речі, міністр оборони України Михайло Федоров днями оголосив про старт програми "Логістичний локдаун", яка передбачає посилення ударів по російській військовій логістиці в глибині фронту та розвиток середньої дальності ударних можливостей ЗСУ.

Зі свого боку радник Федорова, Сергій "Флеш" Бескрестнов, анонсував "важке літо" для ворога.