Заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги о новой динамике в мирных переговорах вызвало значительный резонанс среди международных наблюдателей. За этими словами могут стоять как новые дипломатические инициативы партнеров, так и попытки возобновить ранее замороженные переговорные рамки.

Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий рассказал 24 Каналу, что американские партнеры уже начали предпринимать определенные шаги по вовлечению России в переговорный процесс. В то же время аналитик выразил глубокие сомнения относительно положительного исхода этих дипломатических усилий на нынешнем этапе.

США пытаются усадить Кремль за стол переговоров

По словам эксперта, Вашингтон в настоящее время пытается использовать тактику уступок в отношении Москвы, стремясь уравнять стороны конфликта. Такая методика является традиционной для подхода Дональда Трампа, который демонстрирует способность урегулировать любые мировые споры.

В принципе, они уже начали определенный путь к тому, чтобы заставить россиян сесть за стол переговоров. Но у меня есть большие сомнения по этому поводу. Ведь американцы пытаются подкинуть россиянам огромное количество "пряников", утверждая, что они такие же хорошие, как и все остальные, приравнивая террористов и убийц россиян к украинцам – это почти прямая цитата Трампа. Он говорит о том, что дружит со всеми и не нужно ссориться, давайте будем мириться, ведь и россияне, и украинцы – наши друзья,

– отметил Андрей Городницкий.

Политический эксперт отметил, что дипломатические консультации могут вновь основываться на документе из 28 пунктов, который в прошлом году продвигала российская сторона. Этот план ранее был подробно проанализирован Киевом и отвергнут как неприемлемый.

Мы снова возвращаемся к плану, который приемлем для россиян, чтобы вернуть их за стол переговоров. Но этот план точно не устраивает Киев и, учитывая позицию Украины на фронте, не устроит ни нас, ни наших партнеров из Европейского Союза,

– подчеркнул политический эксперт.

Городницкий отметил, что в то же время этот план почему-то устраивает Трампа. Поэтому переговоры начнутся, вероятно, с этого этапа.

Напомним, что глава МИД Андрей Сибига во время брифинга 3 сентября призвал внимательно следить за новостями, анонсировав возвращение активной политико-дипломатической фазы во многих столицах мира. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что достичь реального результата без участия Соединенных Штатов Америки нереалистично. По его словам, в Украине не было никаких пауз, а борьба за справедливый мир продолжается непрерывно.