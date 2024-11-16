Через 10 лет после приговора: суд оправдал Андрея Слюсарчука, известного как "Доктор Пи"

Во Львове 14 ноября суд оправдал Андрея Слюсарчука, также известного как "Доктор Пи". Его в 2014 году приговорили к 8 годам заключения по обвинению в подделке документов и мошенничестве.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение адвоката Слюсарчука Ярослава Зейкана в фейсбуке.

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Что известно об освобождении "Доктора Пи"

Приговор в отношении Андрея Слюсарчука был вынесен Шевченковский районный суд города Львова 14 ноября. Адвокат мужчины Ярослав Зейкан поздравил своего клиента с этим решением.

Сегодня объявлен оправдательный приговор Слюсарчуку Андрею Тихоновичу. Поздравляю, господин Андрей, – написал он.

Суд признал мужчину невиновным при отсутствии в его действиях состава уголовного преступления.

В начале 2000-х Слюсарчук получил значительное признание как "врач-нейрохирург" и "человек с феноменальной памятью", во многом благодаря своим выступлениям на различных телевизионных программах.

Он утверждал, что установил три рекорда, занесены в Книгу рекордов Украины, в том числе за выдающийся подвиг, когда он прочитал 30 миллионов знаков после запятой числа Пи, за что получил прозвище "Доктор Пи".

В разные годы Слюсарчук работал советником вице-премьера при президентстве Виктора Ющенко, а Виктор Янукович наградил его Государственной премией в области образования.

Кроме того, президент Виктор Ющенко при своей каденции издал указ о создании Института мозга, который должен был возглавить "профессор нейрохирургии" Андрей Слюсарчук. Мужчине даже назначили премию президента в размере 150 тысяч гривен.

Однако его репутация получила удар в 2011 году, когда львовская газета "Экспресс" опубликовала расследование, в котором утверждалось, что Слюсарчук не имеет формального медицинского образования и причастен к смерти по меньшей мере двух пациентов.

14 ноября 2011 года он был задержан, что привело к затяжному расследованию, которое длилось более двух с половиной лет. В течение этого периода Слюсарчук находился во Львовском СИЗО.

14 февраля 2014 года Сиховский районный суд Львова приговорил Андрея Слюсарчука к восьми годам заключения, причем этот срок был применен задним числом с момента его задержания 14 ноября 2011 года. Правоохранителям удалось доказать вину "нейрохирурга" в смерти 52-летнего мужчины и 3-летнего мальчика.

Объемный приговор, охватывающий более 300 страниц, занял у судьи 8,5 часа для полного зачитывания.

Андрея Слюсарчука также обвиняли в использовании поддельных документов об образовании и научной степени с целью трудоустройства в Институте предпринимательства и перспективных технологий Национального университета "Львовская политехника". Кроме того, он был обвинен в мошенничестве.

Слюсарчук отбывал наказание в Полицкой исправительной колонии № 76, расположенной в Ровенской области.

Высший специализированный суд Украины в июне 2016 года отменил приговор Сиховского районного суда, а также последующее постановление апелляционного суда. Это решение обязывало к повторному рассмотрению дела в Апелляционном суде Львовской области. 24 июня 2016 года Слюсарчук был освобожден из-под стражи.