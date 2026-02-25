Масштабное хищение: что известно о должностных лицах Воздушных сил и СБУ, которых разоблачили на взятке

В среду, 25 февраля, стало известно, что правоохранители разоблачили командующего логистики Воздушных Сил ВСУ и начальника УСБУ в Житомирской области на масштабной коррупции при строительстве укрытий для самолетов.

Что известно о должностных лицах, которых подозревают в хищении средств, – читайте в материале 24 Канала.

Кого разоблачили на взятке?

В официальном заявлении СБУ фамилии фигурантов не указывались, однако источники 24 Канала подтвердили, что речь идет о полковнике Андрее Украинце – командующего логистики Командования Воздушных сил ВСУ, а также полковнике Владимира Компаниченко – начальника Управления СБУ в Житомирской области.

Их задержали "на горячем" при попытке передачи взятки в размере 320 тысяч долларов.

Владимир Компаниченко: кто он?

До 2021 года Владимир Компаниченко занимал должность заместителя начальника УСБУ в Херсонской области. Впоследствии, до 25 июля 2022 года, он исполнял обязанности заместителя начальника СБУ в Черновицкой области.

17 ноября 2022 года Владимир Зеленский назначил Компаниченко главой управления Службы безопасности Украины в Житомирской области.

Соответствующий указ был опубликован на сайте президента.

Андрей Украинец: кто он?

В то же время о командующем логистики Командования Воздушных сил ВСУ Андрея Украинца в открытых источниках почти нет информации.

В частности, данные о дате рождения, образование или предыдущие места службы публично не представлены: такая закрытость является типичной для многих действующих офицеров среднего звена. Известно лишь, что по меньшей мере несколько лет Украинец занимал высокую должность в структуре Воздушных сил ВСУ и отвечал за логистическое направление в условиях войны.

Важно! Командование Воздушных сил уже заявило о полной готовности сотрудничать со следственными органами и предоставлять всю необходимую информацию и документацию для установления всех обстоятельств дела. Для выяснения обстоятельств там также назначили служебное расследование.

