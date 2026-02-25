Масштабное хищение: что известно о должностных лицах Воздушных сил и СБУ, которых разоблачили на взятке
- Правоохранители разоблачили коррупцию при строительстве укрытий для самолетов, задержав двух должностных лиц: полковника Андрея Украинца и полковника Владимира Компаниченко.
- Командование Воздушных сил заявило о готовности сотрудничать со следственными органами и назначило служебное расследование для выяснения обстоятельств дела.
В среду, 25 февраля, стало известно, что правоохранители разоблачили командующего логистики Воздушных Сил ВСУ и начальника УСБУ в Житомирской области на масштабной коррупции при строительстве укрытий для самолетов.
Что известно о должностных лицах, которых подозревают в хищении средств, – читайте в материале 24 Канала.
Читайте также Топ-чиновника Воздушных сил уличили в коррупции при строительстве укрытий для самолетов
Кого разоблачили на взятке?
В официальном заявлении СБУ фамилии фигурантов не указывались, однако источники 24 Канала подтвердили, что речь идет о полковнике Андрее Украинце – командующего логистики Командования Воздушных сил ВСУ, а также полковнике Владимира Компаниченко – начальника Управления СБУ в Житомирской области.
Их задержали "на горячем" при попытке передачи взятки в размере 320 тысяч долларов.
Владимир Компаниченко: кто он?
До 2021 года Владимир Компаниченко занимал должность заместителя начальника УСБУ в Херсонской области. Впоследствии, до 25 июля 2022 года, он исполнял обязанности заместителя начальника СБУ в Черновицкой области.
17 ноября 2022 года Владимир Зеленский назначил Компаниченко главой управления Службы безопасности Украины в Житомирской области.
Соответствующий указ был опубликован на сайте президента.
Андрей Украинец: кто он?
В то же время о командующем логистики Командования Воздушных сил ВСУ Андрея Украинца в открытых источниках почти нет информации.
В частности, данные о дате рождения, образование или предыдущие места службы публично не представлены: такая закрытость является типичной для многих действующих офицеров среднего звена. Известно лишь, что по меньшей мере несколько лет Украинец занимал высокую должность в структуре Воздушных сил ВСУ и отвечал за логистическое направление в условиях войны.
Важно! Командование Воздушных сил уже заявило о полной готовности сотрудничать со следственными органами и предоставлять всю необходимую информацию и документацию для установления всех обстоятельств дела. Для выяснения обстоятельств там также назначили служебное расследование.
О каком деле идет речь?
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что в мае 2025 года было принято решение о выделении 1,4 миллиарда гривен для строительства сборно-разборных арочных конструкций. Речь идет об обустройстве дополнительной защиты на стратегически важных объектах, в частности оперативных аэродромах Сил обороны.
Однако позже проверки Департамента военной контрразведки СБУ выявили серьезные нарушения: проекты не соответствовали требованиям безопасности, конструкции не обеспечивали надлежащей защиты авиации, а стоимость работ была существенно завышена.
По словам Генпрокурора, чтобы скрыть хищение бюджетных средств и остановить проверки, командующий логистики обратился к главе УСБУ одной из областей, с просьбой "посодействовать" в подкупе руководства военной контрразведки.