Еще 2022 году депутат поступил в Лондонскую бизнес-школу, что дает ему повод на соответствующие турне. Однако, похоже, продолжительность пребывания Жупанина в столице Соединенного Королевства значительно превышает предварительно задекларированный срок.

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Лондонские "командировки" нардепа Жупанина

Аналитики вспомнили статью об Андрее Жупанине на сайте Лондонской бизнес-школы. В материале говорится, что раз в месяц Жупанин тратит 54 часа на путешествие, чтобы 48 часов пробыть в Лондоне.

Проанализировав инстаграм Богданы, жены Жупанина, расследователи предполагают, что народный избранник был в Лондоне минимум в период с 11 по 16 июня – это 6 дней.

Собственно, на одной фотографии за 11 июня Жупанин целует любимую перед зеркалом роскошного магазина Decorexi. На другой – за 16 июня – видно, вероятно, его отражение в зеркале позади Богданы.



Жупанин целует жену в Лондоне на фото за 11 июня / Скриншот из расследования Bihus.Info



Жупанина заметили на фотографии его жены за 16 июня / Скриншот из расследования Bihus.Info

Журналисты отмечают, что 18 июня началась пленарная неделя в Верховной Раде в Киеве, и на важных голосованиях в тот день не было Андрея Жупанина. Аналогичная ситуация с голосованиями за 19 и 20 июня – на них также не пришел Жупанин.

В упомянутой выше статье на сайте Лондонской бизнес-школы Жупанин сетовал на войну, отмечая что его интенсивность работы в парламенте упала. По словам избранника, большинство законодательных проектов связаны с оборонными вопросами.

Интенсивность работы упала? Особенно, когда вместо пленарных заседаний выбираешь поездки в Лондон. "Хорошая" расстановка приоритетов во время полномасштабного вторжения,

– иронично заметила журналистка.

Расследователи уточнили, что нардеп Жупанин учится в Лондоне на программе, как ориентированная на именно ведение бизнеса. По их словам, это не является логичным, поскольку политические и бизнес-интересы не должны пересекаться.

Обратите внимание! Еще в январе 2023 года президент Владимир Зеленский комментировал вопрос командировки чиновников за границу. Он констатировал, что соответствующие поездки должны иметь государственную цель и быть согласованы с СНБО. Хотят (чиновники – 24 Канал) отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы,

– подчеркивал глава государства. Он уверял, что чиновникам больше не удастся ездить за границу на отдых или с какой-либо другой, негосударственной, целью.

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Аппарат Верховной Рады ответил на запрос журналистов, что Жупанину после начала полномасштабного вторжения предоставляли отпуска без сохранения заработной платы. Также его командировки не оплачивались из государственного бюджета.

Сам избранник, общаясь журналистами, заверил, что ездил в Лондон в рабочих – то есть депутатских – делах. Кроме того, он надеется применять в Украине полученные в Лондоне знания.