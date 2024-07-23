Еще в октябре 2023 года НАБУ и САП сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств ряду должностных лиц "Энергоатома". Среди них был также Николай Божко – руководитель подразделения "Энергоатома" "Атомпроектинжиниринг", который был заказчиком строительства хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне.

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Что установили правоохранители

Николай Божко – фигурант расследования, в котором журналисты опубликовали аудиозапись совещания в кабинете чиновника национальной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

Во время этого совещания участники констатировали, что часть денег на строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыле исчезла. Они обсуждали, как скрыть это и профинансировать дальнейшие работы, чтобы вовремя сдать объект.

В НАБУ рассказали, что в 2017 – 2020 годах для нужд ГП "Энергоатома" выполнялись работы по строительству Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. В 2020 году в связи с корректировкой проекта строительства возникла необходимость в закупке работ по его завершению. В декабре того же года между "Атомпроектинжинирингом" и частной компанией в обход открытых торгов заключен договор завершения строительства хранилища.

С целью завладения средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" дополнительными соглашениями цену договора увеличили втрое – с 421 миллиона гривен до 1,497 миллиарда гривен, в частности добавив к его условиям поставки оборудования системы радиационного контроля,

– говорится в сообщении.

Там также отметили, что оборудование компания-подрядчик закупила по рыночной стоимости, а затем в 2021 году реализовала "Энергоатому" втрое дороже. В результате компания переплатила почти 100 миллионов гривен.

Действия гендиректора предприятия Николая Божко, его подчиненных, а также руководителя компании-подрядчика квалифицировали как присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Дело будет рассматривать Высший антикоррупционный суд.