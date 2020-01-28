Андрей Шептицкий: интересные факты из биографии митрополита

Израильский институт "Яд Вашем" призвали повторно рассмотреть митрополита Украинской греко-католической церкви Андрея Шептицкого на звание "Праведника народов мира". Шептицкий и его брат Климентий во время Второй мировой спасли от смерти около 200 евреев. Что известно о митрополите – читайте в нашем материале.

Биография Андрея Шептицкого

Митрополит Андрей Шептицкий родился в селе Прилбичи 29 июля 1865 года. Он был украинским религиозным деятелем, графом, меценатом, а также Еписком Украинской греко-католической церкви.

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Андрей Шептицкий значительно перестроил греко-католическую церковь как в Украине, так и за рубежом.



Андрей Шептицкий спас 200 евреев / Архивное фото

Детство и юность

Полное имя Роман Мария Александер Шептицкий, происходил из древнего русинского (украинского) рода графов, который в XIX веке подвергся полонизации, а члены семьи стали франкоязычными католиками.

Его папа – граф Иван (Ян) Кантий Ремигиан Шептицкий, мать – графиня София (Зофия) Фредро. Андрей был третьим сыном супругов.

Первое образование Роман (Андрей) получил дома. В 1879 году начал учиться в гимназии Святой Анны в Кракове.

1 октября 1883 года начал военную службу в Кракове.

8 января 1884 года в Андрея Шептицкого диагностировали скарлатину (сопровождается заражением крови и острым воспалением суставов). В конце февраля того же года – выздоровел.

Осенью в 1884 году Роман уехал в Германскую империю на правовые студии в университете. А летом 1887 года завершил университетские студии. Впоследствии 8 февраля 1888 года в Риме Андрей принял участие в общей аудиенции Папы Льва ХІІІ.

В этом же году в Кракове он получил степень доктора права.

С 3 августа по 4 октября 1891 Шептицкий тяжело заболел тифом, его родители забрали его в Прилбичи и вызвали врачей из Кракова и Львова.

11 августа 1892 года брат Андрей сложил вечные обеты в Кристинопольском монастыре. А в сентябре – епископ Юлиан Пелеш рукоположил его в священника.

20 июля 1896 года Андрея Шептицкого назначили игуменом монастыря святого Онуфрия во Львове.

В 1898 – 1899 годах преподает богословие в Кристинопольском монастыре.



Андрей Шептицкий умер от болезни / Фото: Courtesy Photo

Андрей Шептицкий – митрополит Галицкий

Когда умер митрополит Юлиан Сас-Куиловский, Шептицкий 17 декабря 1900 года был номинирован Галицким митрополитом. Интронизация состоялась 17 января 1901 года в соборе святого Юра во Львове. В 1901 году основал монастырь Студийского правила.

Политическая деятельность Шептицкого

В 1901 году закрыл греко-католическую семинарию в поддержку сецессии украинских студентов Львовского университета (Сецессия – отделение, выход части из целостности, оставление учреждения определенной группой ее членов). В 1903 году присоединился к бойкоту с украинскими депутатами Галицкого сейма.

Крупнейшим политическим достижением Андрея Шептицкого стала в 1914 году договоренность с польской стороной об избирательной реформе, которая бы увеличила политическое представительство украинцев в Галицком сейме. Осуществить ее помешала война.



Митрополит Андрей Шептицкий и отец Климентий Шептицкий / Фото: RFE

Позиция митрополита в политических делах – призывает духовенство не ввязываться в политику. Шептицкий, будучи депутатом Венского парламента и галицкого сейма, появился в этих заведениях лишь дважды.

В начале Голодомора издал послание-протесты против искусственного голода в Украинской ССР.

Андрей Шептицкий вносил средства в развитие Украины – видео:

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Как помогал Шептицкий евреям?

В 2013 году Антидефамационная лига США наградила Шептицкого "за мужество и героизм за спасение евреев в годы Холокоста".

Митрополит Андрей Шептицкий прямо выступал против преследований евреев в обращениях и к верующим, и непосредственно к нацистскому руководству.

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Шептицкий написал письмо главе СС Гайнриху Гиммлеру, протестуя против убийств евреев и жалуясь, что к этому принуждают украинских полицаев. Митрополит спасал еврейский народ не только лично, но и опосредованно, благодаря своей твердой моральной позиции, которая влияла на поступки других людей.

21 января 2020 года главный раввин Украины Моше Реувен Асман обратился с письмом к руководителю израильского института "Яд Вашем" Авнеру Шалев с просьбой предоставить Андрею Шептицкому почетный статус "Праведника народов мира". Раввин отметил, что направил свое обращение "для восстановления исторической справедливости" в преддверии празднования 75-й годовщины Холокоста.

Что такое Праведник народов мира?

Это официальное звание, которое присуждает Национальный Мемориал Катастрофы и Героизма "Яд Вашем" (Иерусалим, Израиль). Его начали предоставлять с 1953 года. Одна из основных задач мемориала – от имени Израиля и всего еврейского народа выразить благодарность тем неевреям, которые рисковали собственной жизнью, ради спасения евреев во время Холокоста. Специальную комиссию с 2005 года возглавляет судья Яков Тиркель. В нее также входят известные историки, юристы, представители уцелевших евреев во главе с членом Верховного суда Израиля. Она рассматривает и принимает соответствующее решение по каждому отдельному случаю.