Андрей Шептицький: цікаві факти з біографії митрополита

Ізраїльський інститут "Яд Вашем" закликали повторно розглянути митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького на звання "Праведника народів світу". Шептицький і його брат Климентій під час Другої світової врятували від смерті близько 200 євреїв. Що відомо про митрополита – читайте у нашому матеріалі.

Біографія Андрея Шептицького

Митрополит Андрей Шептицький народився в селі Прилбичі 29 липня 1865 року. Він був українським релігійним діячем, графом, меценатом, а також Єписком Української греко-католицької церкви.

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Андрей Шептицький значно розбудував греко-католицьку церкву як в Україні, так і за кордоном.



Андрей Шептицький врятував 200 євреїв / Архівне фото

Дитинство та юність

Повне ім’я – Роман Марія Александер Шептицький походив зі стародавнього русинського (українського) роду графів, який у XIX столітті зазнав полонізації, а члени родини стали франкомовними римо-католиками.

Його тато – граф Іван (Ян) Кантій Реміґіан Шептицький, мати – графиня Софія (Зофія) Фредро. Андрей був третім сином подружжя.

Першу освіту Роман (Андрей) здобув удома. У 1879 році почав навчатися в гімназії Святої Анни у Кракові.

1 жовтня 1883 року розпочав військову службу в Кракові.

8 січня 1884 року в Андрея Шептицького діагностували скарлатину (супроводжується зараженням крові та гострим запаленням суглобів). Наприкінці лютого того ж року – одужав.

Восени в 1884 році Роман поїхав до Німецької імперії на правничі студії в університеті. А влітку 1887 року завершив університетські студії. Згодом 8 лютого 1888 року в Римі Андрей взяв участь у загальній аудієнції Папи Лева ХІІІ.

У цьому ж році в Кракові він здобув ступінь доктора права.

З 3 серпня до 4 жовтня 1891 року Шептицький важко занедужав на тиф, його батьки забрали його до Прилбичів та викликали лікарів з Кракова та Львова.

11 серпня 1892 року брат Андрей склав вічні обіти у Кристинопільському монастирі. А в вересні – єпископ Юліан Пелеш висвятив його на священника.

20 липня 1896 року Андрея Шептицького призначили ігуменом монастиря святого Онуфрія у Львові.

У 1898 – 1899 роках викладає богослов’я у Кристинопольському монастирі.



Андрій Шептицький помер від хвороби / Фото: Courtesy Photo

Андрей Шептицький – митрополит Галицький

Коли помер митрополит Юліан Сас-Куїловський, Шептицький 17 грудня 1900 року був номінований Галицьким митрополитом. Інтронізація відбулася 17 січня 1901 року в соборі святого Юра у Львові. У 1901 році заснував монастир Студійського правила.

Політична діяльність Шептицького

У 1901 році закрив греко-католицьку семінарію на підтримку сецесії українських студентів Львівського університету (Сецесія – відокремлення, вихід частини з цілісності, залишення певної установи групою її членів). В 1903 році приєднався до бойкоту з українськими депутатами Галицького сейму.

Найбільшим політичним досягненням Андрея Шептицького стала в 1914 році домовленість із польською стороною про виборчу реформу, яка б збільшила політичне представництво українців у Галицькому сеймі. Здійснити її завадила війна.



Митрополит Андрей Шептицький і отець Климентій Шептицький / Фото: RFE

Позиція митрополита в політичних справах – закликає духовенство не вв’язуватися в політику. Шептицький, бувши депутатом Віденського парламенту і галицького сейму, з’явився в цих закладах лише двічі.

На початку Голодомору видав послання-протести проти штучного голоду в Українській РСР.

Андрей Шептицькій вносив кошти у розвиток України – відео:

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Як допомагав Шептицький євреям?

У 2013 році Антидефамаційна ліга США нагородила Шептицького "за мужність і героїзм за порятунок євреїв у роки Голокосту".

Митрополит Андрей Шептицький прямо виступав проти переслідувань євреїв у зверненнях і до вірян, і безпосередньо до нацистського керівництва.

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Шептицький написав листа голові СС Гайнріхові Гіммлеру, протестуючи проти вбивств євреїв і скаржачись, що до цього змушують українських поліцаїв. Митрополит рятував єврейський народ не тільки особисто, а й опосередковано, завдяки своїй твердій моральній позиції, яка впливала на вчинки інших людей.

21 січня 2020 року головний рабин України Моше Реувен Асман звернувся з листом до керівника ізраїльського інституту "Яд Вашем" Авнера Шалева з проханням надати Андрею Шептицькому почесний статус "Праведника народів світу". Рабин зауважив, що надіслав своє звернення "задля відновлення історичної справедливості" напередодні відзначення 75-ої річниці Голокосту.

Що таке Праведник народів світу?Це офіційне звання, яке присуджує Національний Меморіал Катастрофи та Героїзму "Яд Вашем" (Єрусалим, Ізраїль). Його почали надавати з 1953 року. Одне з основних завдань меморіалу – від імені Ізраїлю і всього єврейського народу висловити подяку тим неєвреям, які ризикували власним життям, задля порятунку євреїв у час Голокосту. Спеціальну комісію з 2005 року очолює суддя Яків Тіркель. До неї також входять відомі історики, юристи, представники уцілілих євреїв на чолі з членом Верховного суду Ізраїлю. Вона розглядає і приймає відповідне рішення щодо кожного окремого випадку.