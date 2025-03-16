Андрея Гнатова назначили начальником Генштаба

В воскресенье, 16 марта, Владимир Зеленский назначил Андрея Гнатова начальником Генштаба ВСУ. До этого он занимал должность заместителя.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Соответствующий приказ уже обнародовали на сайте Офиса президента.

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Что известно о назначении Гнатова начальником Генштаба

Сообщается, что Андрей Гнатов, который до сих пор занимал должность заместителя начальника Генштаба, назначен на должность начальника Генштаба ВСУ с целью улучшения качества управления войсками.

Перед генерал-майором Андреем Гнатовым поставлена задача повысить эффективность управленческой вертикали ВСУ, в частности в процессе реорганизации и внедрения корпусной структуры, оперативность в принятии и реализации решений Ставки, а также воплощение боевого опыта в планировании и управлении войсками,

– сообщают в Генштабе.

В то же время генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич, который до этого возглавлял Генштаб, продолжит службу в должности Генерального инспектора Минобороны.

Баргилевич получил задание по контролю за процессами реформ, которые внедряются в армии, проверкой соблюдения законодательства и принятых решений в системе с учетом управленческого опыта, полученного в Вооруженных Силах.

Что известно о новом начальнике Генштаба ВСУ

Андрей Гнатов был назначен на должность заместителя начальника Генштаба 26 февраля 2025 года – то есть менее месяца назад. Умеров отмечал, что в должности он будет отвечать за генерацию сил и сотрудничество с партнерами. С июня 2024 по февраль 2025 года Гнатов был командующим Объединенных сил ВСУ.

С 2022 года генерал был начальником штаба – заместителем командующего войсками оперативного командования "Юг". Также он командовал ОУВ "Приморье" (Одесское направление). После начала полномасштабного вторжения Андрей Гнатов возглавил оборону Николаева и был одним из командующих, отвечавших за освобождение Херсонщины.

Весной 2023 года он руководил обороной Бахмута, который на тот момент находился в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" под командованием Сырского.

Заметим, что Андрей Гнатов награжден медалью "За военную службу Украине", орденом Богдана Хмельницкого III степени и Крестом боевых заслуг. Ко Дню Независимости в 2024 году военному вручили новое звание – генерал-майор.