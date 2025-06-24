Знает лично: "азовец" Кориневич рассказал, что на него напали бойцы Третьей штурмовой

Вечером 13 июня двое неизвестных напали на Андрея Кориневича в Ивано-Франковске и сильно его избили. "Азовец" опубликовал видео, в котором подробно рассказал о своих нападающих.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Андрея "Корня" Кориневича.

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Что Кориневич говорит о нападавших

Военнослужащий напомнил, что 13 июня он возвращался с женой с концерта вечером, когда на него напали двое неизвестных мужчин. Он сначала подумал, что это обычные грабители, но они не похитили ни личные вещи, ни авто.

Впоследствии полиция установила, что это были бойцы Третьей штурмовой бригады. Некоторых я знаю лично и когда-то называл своими друзьями,

– заявил Кориневич.

Первый нападающий – Крок Семен "Малыш" Валентинович. В 2016 году он привлекался к уголовной ответственности за кражу, в 2018 – за хулиганство и избиение. Во время службы в Третьей штурмовой неоднократно привлекался к ответственности за пьяную езду без водительского удостоверения. В 2024 году напал на офицера Нацгвардии.

Второго нападавшего азовец знает по службе. Это – Бондаренко "Вися" Василий. Он был судим за нападение на инкассаторов, а также был в международном розыске за умышленное убийство. Кориневич подчеркнул, что с началом полномасштабного вторжения России за "Висю" поручился Андрей Билецкий.

Третий ждал в машине, пока другие изобьют военнослужащего. Это – Билогуб Максим, боец Третьей штурмовой. Ранее не привлекался к уголовной или административной ответственности.

Андрей Кориневич объяснил, что четвертым фигурантом дела был его старый друг Цыганчук "Сова" Сергей, боец Третьей штурмовой бригады. Накануне нападения мужчины проводили встречу и разговаривали, а за день до происшествия Цыганчук выехал за границу.

"Азовец" предположил, что на него могли совершить нападение по нескольким причинам:

он далеко от фронта,

он далеко от Киева и не имеет сильной защиты в Ивано-Франковске,

он в "Азове" уже давно.

К слову, Андрей Кориневич – майор 12 бригады спецназначения "Азов". Служит в ней с 2014 года, участвовал в обороне Мариуполя и прошел российский плен.

Кориневич заявил, что он хорошо знает командира Третьей штурмовой бригады Андрея Билецкого и, по словам "азовца", без согласия и указания того избиения бы не произошло.

За Билецким давно тянется сомнительный репутационный шлейф: кражи, крышевание, рэкет, даже убийства. Все хорошо об этом знают, но ни разу он не понес наказания за свои действия,

– рассказал Кориневич.

Он выразил уважение защитникам и призвал бойцов Третьей штурмовой бригады обратить внимание на деятельность своего командира. Также Кориневич попросил передать информацию о нападавших в "Азов".

"Азовец" подчеркнул, что после войны Билецкий собирается идти в политику. "Ответьте сами себе: готовы ли вы жить и защищать ту страну, которой будут управлять бандиты", – обратился Кориневич к бойцам.