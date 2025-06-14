Нападавшие использовали, вероятно, телескопические палки и газовый баллон со слезоточивым веществом. В результате пострадавший получил телесные повреждения: химические ожоги глаз, ссадины на коленях, предплечье, передает 24 Канал.

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Спасли прохожие

Вечером 14 июня Андрей Кориневич прокомментировал нападение на себя в сети Facebook. Ветеран рассказал, что с ним все хорошо. Он уточнил, что за него вступились прохожие – те помешали нападавшим. Почему он стал жертвой нападения, военный не знает.

Дорогие друзья, начну словами классика, со мной все в порядке, получил немного по телу, ногах, руках и голове. Живой, ничего не сломали, с головой все в порядке. Нападавших было двое, быстро подбежали, избили, но прохожие не дали им сделать все до конца. Нападавших уже ищут. Мотива нападения не знаю,

– написал ветеран.



К слову, на Кориневича напали вблизи одного из магазинов под его собственным домом. Нападение произошло, когда он самостоятельно пытался заменить колесо на своем автомобиле. Злоумышленники были одеты в темную одежду, один из них – в кепке, другой – в панамке.