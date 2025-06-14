Нападники використовували, ймовірно, телескопічні палиці та газовий балон зі сльозогінною речовиною. У результаті потерпілий отримав тілесні ушкодження: хімічні опіки очей, садна на колінах, передпліччі, передає 24 Канал.

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Врятували перехожі

Увечері 14 червня Андрій Кориневич прокоментував напад на себе у мережі Facebook. Ветеран розповів, що з ним усе добре. Він уточнив, що за нього заступилися перехожі – ті завадили нападникам. Чому він став жертвою нападу, військовий не знає.

Любі друзі, почну словами класика, зі мною все гаразд, отримав трохи по тілу, ногах, руках та голові. Живий, нічого не зламали, з головою все гаразд. Нападників було двоє, швидко підбігли, побили, але прохожі не дали їм зробити все до кінця. Нападників уже шукають. Мотиву нападу не знаю,

– написав ветеран.



До слова, на Кориневича напали поблизу одного з магазинів під його власним будинком. Напад стався, коли він самостійно намагався замінити колесо на своєму автомобілі. Зловмисники були одягнені у темний одяг, один із них – у кепці, інший – у панамці.