Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Івано-Франківщини.

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Що відомо про побиття військовослужбовця в Івано-Франківську

У поліції розповіли, що близько 21:20 надійшло повідомлення, що двоє невідомих осіб побили військовослужбовця та втекли у невідомому напрямі. На місце одразу було скеровано слідчо-оперативну групу.

Потерпілий – 33-річний мешканець Івано-Франківська. Його доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями,

– зазначили правоохоронці.

На місці продовжують працювати поліцейські. Вони встановлюють обставини події та зловмисників, щоб притягнути їх до відповідальності.

Усі деталі у поліції пообіцяли надати згодом.

До слова, раніше СБУ та Нацполіція запобігли теракту в Івано-Франківську. Ворог намагався завербувати 15-річну школярку для цього, однак вона завчасно звернулася до чат-бота СБУ, що унеможливило терористичний акт та вберегло життя людей.