Избиение военного в Ивано-Франковске: пострадал "азовец" Кориневич, который прошел плен

Накануне в Ивано-Франковске неизвестные избили военнослужащего. Им оказался "азовец" Андрей Кориневич, который защищал "Азовсталь" и прошел плен.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на маму военнослужащего Оксану Фрич.

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Что известно о нападении на Кориневича в Ивано-Франковске

Мать пострадавшего предположила, что нападение на ее сына произошло, потому что "кому-то очень не нравится его гражданская позиция, его профессиональная деятельность и постоянное отстаивание прав человека в обществе, что стремится жить "по понятиям".

Фрич заявила, что если бы удары, которых нанесли ее сыну, "пришлись на человека более скромного размера, показания уже бы не было кому давать". Она выразила надежду на реакцию общества и правоохранителей.

В то же время в полиции Ивано-Франковска сообщили детали нападения. В момент инцидента Кориневич самостоятельно менял колесо на своем автомобиле, когда к нему подошли двое мужчин в темной одежде: один – в кепке, другой – в панамке.

Злоумышленники избили военного, вероятно, используя телескопические палки и газовый баллон со слезоточивым веществом. В результате он получил химические ожоги глаз, ссадин на коленях и предплечье.

Правоохранители до сих пор разыскивают нападавших. Уголовное производство открыто по статье о хулиганстве, совершенное группой людей с применением предметов, заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений.