Присвоил миллионы: ВАКС взял под стражу экс-заместителя Андрея Ермака

В апреле экс-заместителю руководителя Офиса президента Украины Андрею Смирнову сообщили новое подозрение в легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупном размере. 5 мая ему избрали меру пресечения.

Суд назначил меру пресечения Смирнову в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 18 миллионов гривен до 22 мая, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

Смотрите также ВАКС арестовал имущество и наличные подозреваемого в махинациях в Киеве Комарницкого

В чем подозревают Смирнова

По версии следствия, Смирнов приобрел объектов недвижимого и движимого имущества на сумму более 17 миллионов гривен, что на 15,7 миллиона гривен превышает его законные доходы.

Кроме того, в 2019 – 2021 годах Смирнов незаконно приобрел средства, которые решил легализовать путем строительства частных домов общей площадью более 300 квадратов в Одесской области.

Справка: Андрей Смирнов был заместителем руководителя Офиса президента Украины с 10 сентября 2019 по 29 марта 2024 года.

Для маскировки таких действий он обратился к бенефициару общества, которое владело землей на берегу моря, и передал для возведения объектов почти 6,5 миллиона гривен.

Готовое имущество, которым фактически пользовался топ-чиновник, сначала оформили на общество, а после сообщения ему о подозрении в мае 2024 года переоформили на доверенное лицо.

Кроме того, известно, что в 2022 году к Смирнову обратился владелец строительной компании с предложением предоставить взятку в виде работ и услуг на сумму 100 тысяч долларов США для возведения одного из упомянутых домов на побережье. За это он просил посодействовать принятию Антимонопольным комитетом Украины решения об отмене результатов тендера, в котором победил конкурент, а в новом тендере – обеспечить победу его компании. Смирнов принял предложение и, воспользовавшись служебным положением, добился принятия АМКУ "нужного" решения.

28 мая 2024 года Смирнову избрали меру пресечения в виде 10 миллионов гривен залога, которую на следующий день был уплачен.