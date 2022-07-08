В Киеве простились с героем Андреем Верхоглядом: эмоциональный фоторепортаж 24 канала

В Киеве 8 июля в последний путь провели бойца Андрея Верхогляда. 27-летний военный отдал свою жизнь за Родину.

Церемония прощания состоялась в Михайловском Златоверхом соборе. Об этом сообщает 24 канал.

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Провести в последний путь командира батальона отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев пришли его родные, друзья побратимы и просто неравнодушные киевляне.



В Киеве простились с Андреем Верхоглядом / Фото Валентины Полищук для 24 канала



Защитник погиб в возрасте 27 лет / Фото Валентины Полищук для 24 канала



Попрощаться с погибшим пришли военные / Фото Валентины Полищук для 24 канала

Потом тело героя увезут в родной Новоград-Волынский Житомирской области. Прощание намечено на 14:30 в Доме офицеров.

Заметим, что офицер с позывным "Левша" родился в семье военных. Его дед, отец и брат посвятили свою жизнь службе в армии. Поэтому и Андрей решил поступить в Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Когда в 2014 году Россия вторглась в Крым и на Донбасс, воин учился на 2 курсе. Уже тогда он отправился защищать родную землю.

Военный отличился во время боев возле Авдеевки в 2017 году. Он награжден негосударственной наградой «Народный герой Украины».

Заметим, что о смерти героя стало известно 23 июня. Оперативное командование "Юг" заявило, что Верхогляд погиб в бою с оккупантами.

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