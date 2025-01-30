Чиновника Львовского горсовета забрали в ТЦК из-под здания Ратуши

В четверг, 30 января, сотрудники ТЦК проверяли документы чиновников и депутатов возле здания Ратуши. Это происходило как раз перед началом сессии Львовского горсовета.

Директору департамента развития Андрею Закалюку пришлось проехать в ТЦК для проверки документов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление чиновника.

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Почему Закалюка забрали в ТЦК

Как объясняет Андрей Закалюк, на момент проверки документов у него не сработало приложение "Резерв+", поэтому сотрудники ТЦК попросили его проехать в центр комплектования для уточнения данных.

Я согласился. Уточнил и уже вернулся на работу. Успел даже на несколько вопросов на сессии. Спасибо работникам военкомата за профессиональную работу,

– говорит чиновник.

По данным Zaxid.net, эту информацию также подтвердили во Львовском областном ТЦК и СП. Там говорят, что военнослужащие Галицко-Франковского РТЦК и СП проверяли документы и из-за несрабатывания "Резерв+" попросили Закалюка проехать с ними.

Однако, после проверки им удалось выяснить, что все в порядке, поэтому чиновник вернулся на работу.

Отметим, что 38-летний Андрей Закалюк возглавлял управление образования Львовского горсовета с июля 2022 года, а уже 21 января этого года его назначили директором департамента развития Львовского горсовета.