Экс-заместителю руководителя Офиса президента Смирнову вручили новое подозрение

16 апреля вручили новое подозрение экс-заместителю руководителя Офиса президента Андрею Смирнову, который находился на должности с 2019 по 2024 год. Его подозревают в легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупном размере.

Кроме того, он уже привлекается к уголовной ответственности за незаконное обогащение на сумму 15,7 миллиона гривен. К слову, в мае 2024 года за него внесли залог в 10 миллионов гривен, передает 24 Канал.

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Что известно о деле Смирнова

Смирнов в 2019 – 2021 годах незаконно завладел наличными, которые решил легализовать, построив частные дома общей площадью более 300 квадратных метров в рекреационной зоне Одесской области.

Для маскировки таких действий обратился к бенефициару общества, которое владело землей на берегу моря, и передал для возведения объектов почти 6,5 миллионов гривен. Готовое имущество, которым фактически пользовался топ-чиновник, сначала оформили на общество, а после сообщения ему о подозрении в мае 2024 года переоформили на доверенное лицо,

– рассказали в НАБУ.

А в 2022 году владелец строительной компании предложил Смирнову взятку в виде работ и услуг на сумму 100 тысяч долларов с целью возведения одного из домов на берегу моря. Взамен топ-чиновник должен был поспособствовать принятию Антимонопольным комитетом Украины решения об отмене результатов тендера, в котором победил конкурент. Также он просил обеспечить победу своей компании в новом тендере.

Смирнов согласился и выполнил это – АМКУ таки принял "нужное" решение.

На сегодня не только экс-заместителю руководителя ОП вручены подозрения, но и владельцу строительной компании.

Следствие устанавливает других лиц, которые могли быть причастны к этому преступлению.