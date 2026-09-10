Кремль ведет свою игру: как Украина сочетает дипломатические забастовки и дипломатию

Демонстративные заявления Кремля о готовности к мирному урегулированию – лишь способ выиграть время перед наступлением зимы. Для Украины единственным эффективным аргументом в этой ситуации остается сочетание дипломатической маневренности и регулярных ударов по врагу с большого расстояния.

Руководитель Центра по изучению оккупации Петр Андрющенко сообщил 24 Каналу, что на данный момент нет никаких реальных оснований полагать, будто Россия стремится прекратить войну. Вместо этого Москва лишь создает иллюзию мирного процесса, чтобы предотвратить ужесточение западных санкций и выиграть время.

Почему Кремль создает иллюзию мирного процесса?

Эксперт отметил, что глава Кремля ведет свою собственную игру, потому что у него нет никакой необходимости прекращать боевые действия. Его главная цель заключается в том, чтобы избежать новых ограничений, сохранить активную фазу боевых действий зимой и продолжать ежедневные удары по украинским городам.

Путину нужно, чтобы не вводили новые санкции, чтобы существовала иллюзия мирного процесса по крайней мере до весны, чтобы войти в зиму в активной фазе и продолжать ежедневные удары,

– подчеркнул Петр Андрющенко.

Он также добавил, что до выборов в США, которые состоятся в ноябре, существенных изменений ожидать не стоит. Украина должна действовать максимально прагматично и взвешенно, заботясь о собственных национальных интересах.

Что является настоящей дипломатией Украины?

По словам руководителя Центра изучения оккупации, Киев должен поддерживать дипломатическое взаимодействие с международными партнерами, однако реальным инструментом влияния остается ликвидация военного потенциала врага.

Необходимо создавать видимость, что мы играем для зрителя, а самим проводить "дипстрайки" и "мидлстрайки" – вот что такое дипломатия,

– подчеркнул спикер.

Андрющенко подытожил, что Украине стоит ориентироваться на пример Израиля и заботиться прежде всего о себе, ведь за последние более 100 лет ни одно поколение украинцев не росло без войны.

Андрющенко объяснил, готова ли сейчас Россия к мирным переговорам: смотрите видео

Напомним, что американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер провели встречи в Москве и Киеве, пытаясь обсудить параметры мирного урегулирования. Переговоры состоялись на фоне показательных российских обстрелов и длительного ожидания американских дипломатов в украинской столице. Несмотря на высказанные идеи, встречи в Кремле и на Банковой продемонстрировали кардинально разные подходы сторон к дальнейшему ходу войны.