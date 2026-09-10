Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що наразі немає жодних реальних підстав вважати, ніби Росія прагне припинити війну. Натомість Москва лише створює ілюзію мирного процесу, аби запобігти посиленню західних санкцій та виграти час.

Чому Кремль створює ілюзію мирного процесу?

Експерт зауважив, що очільник Кремля веде власну гру, адже не має жодної потреби зупиняти бойові дії. Його головна мета полягає в тому, щоб уникнути нових обмежень, зберегти активну фазу боїв узимку та продовжувати щоденні удари по українських містах.

Путіну потрібно, щоб не запровадили нові санкції, щоб існувала ілюзія мирного процесу принаймні до весни, аби ввійти в зиму в активній фазі й продовжувати щоденні удари,

– наголосив Петро Андрющенко.

Він також додав, що до виборів у США, які відбудуться у листопаді, суттєвих змін чекати не варто. Україна повинна діяти максимально прагматично й виважено, дбаючи про власні національні інтереси.

Що є справжньою дипломатією України?

За словами керівника Центру вивчення окупації, Київ має зберігати дипломатичну взаємодію з міжнародними партнерами, однак реальним інструментом впливу залишається ліквідація військового потенціалу ворога.

Необхідно створювати видимість, що граємо для цього глядача, а самим здійснювати діпстрайки і мідлстрайки – оце і є дипломатія,

– підкреслив спікер.

Андрющенко підсумував, що Україні варто орієнтуватися на приклад Ізраїлю та дбати передусім про себе, адже за останні понад 100 років жодне покоління українців не зростало без війни.

Андрющенко пояснив, чи готова зараз Росія до мирних перемовин: дивіться відео

Нагадаємо, що американські перемовники Стів Віткофф та Джаред Кушнер провели зустрічі у Москві та Києві, намагаючись обговорити параметри мирного врегулювання. Переговори відбулися на тлі показових російських обстрілів та тривалого очікування американських дипломатів в українській столиці. Попри висловлені ідеї, зустрічі у Кремлі та Банковій продемонстрували кардинально різні підходи сторін до подальшого перебігу війни.