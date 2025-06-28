Зеленский наградил Анджея Дуду орденом Свободы

Президент Украины Владимир Зеленский наградил еще пока действующего президента Польши Анджея Дуду орденом Свободы.

Об этом свидетельствует ответный указ №439/2025, обнародованный в субботу, 28 июня, на сайте Офиса Президента Украины, передает 24 Канал.

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Что известно об указе президента

Владимир Зеленский подписал указ о награждении Анджея Дуды орденом Свободы. Его обнародовали в день подписания документа.

За выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-польского международного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю: Наградить орденом Свободы ДУДУ Анджея – Президента Республики Польша,

– говорится в указе.

Отметим, что это высшая государственная награда Украины, которой могут быть награждены не только граждане, но и иностранцы и лица без гражданства. Его присуждают за особые и выдающиеся заслуги в укреплении независимости и суверенитета Украины, развитии демократического государства, а также в защите конституционных прав и свобод.

Напомним, ранее сообщали, что президент Польши в День Конституции Украины, 28 июня, приехал в Киев. Это его прощальный визит. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретил Анджея Дуду на Центральном железнодорожном вокзале в столице. Он имел запланированную встречу с Владимиром Зеленским.