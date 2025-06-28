Про це свідчить відповідь указ №439/2025, оприлюднений у суботу, 28 червня, на сайті Офісу Президента України, передає 24 Канал.

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Що відомо про указ президента

Володимир Зеленський підписав указ про нагородження Анджея Дуди орденом Свободи. Його оприлюднили у день підписання документа.

За визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-польського міжнародного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України постановляю: Нагородити орденом Свободи ДУДУ Анджея – Президента Республіки Польща,

– ідеться в указі.

Зазначимо, що це найвища державна відзнака України, якою можуть бути нагороджені не лише громадяни, а й іноземці та особи без громадянства. Його присуджують за особливі та визначні заслуги у зміцненні незалежності та суверенітету України, розбудові демократичної держави, а також у захисті конституційних прав і свобод.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що президент Польщі у День Конституції України, 28 червня, приїхав до Києва. Це його прощальний візит. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрів Анджея Дуду на Центральному залізничному вокзалі у столиці. Він мав заплановану зустріч з Володимиром Зеленським.