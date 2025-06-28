Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву Володимира Зеленського під час пресконференції з Анджеєм Дудою 28 червня.
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Співпраця України та Польщі
Володимир Зеленський прокоментував співпрацю з майбутнім президентом Польщі під час розмови з чинним лідером країни Анджеєм Дудою. Політики обговорили безпекову ситуацію і стан дипломатії, відносини та можливі рішення на рівні Євросоюзу та координації з партнерами в НАТО.
Польща зараз готується до вступу на посаду президента пана Навроцького. Ми будемо робити все, що залежить від нас, щоб відносини між нашими державами тільки міцнішали,
– заявив Зеленський.
Він підкреслив, що головним питанням у співпраці з Польщею буде "чи зможемо ми всі зупинити" і змінити точку зору Путіна. На думку президента України, це найголовніше завдання між усіма іншими питаннями.
"Головне, я вважаю, – це те, що несе агресію. І те, за що ми боремось: свій суверенітет і незалежність. Це виборюють люди ціною високих втрат, довгих років, а втратити можна швидко. Тому в цьому дуже важливою є єдність між нами й Польщею", – зазначив Зеленський.