Львовяне встретили Дуду, чтобы поблагодарить за поддержку Украины: впечатляющие кадры

Визит президента Польши Анджея Дуды во Львов стал приятной неожиданностью для украинцев, в частности, и из-за решения о предоставлении нашему государству танков Leopard 2. Поэтому вечером львовяне пришли в центр города, чтобы встретить польского лидера и поблагодарить его за поддержку.

Сотни людей пришли в центр города. Президента Польши встретили под возгласы "Спасибо".

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Как львовяне встречали Дуду

В центре Львова собрались сотни людей, чтобы поприветствовать польского президента, прибывшего накануне с визитом в город и встретившегося с президентом Украины Владимиром Зеленским. Анджея Дуду встретили радостными возгласами и аплодисментами, а также возгласами "Спасибо".

Как львовяне встретили Дуду: смотрите видео

В канцелярии польского президента назвали встречу со львовянами спонтанной. Однако, очевидно, Анджей Дуда и польская делегация удивлены тем, как львовяне встретили их.

Польша поддерживает Украину

С начала полномасштабного российского вторжения Польша стала убежищем для миллионов украинцев, которым пришлось убегать от войны. Страна постоянно оказывает нам поддержку в разных областях – гуманитарной, экономической, политической и оборонной.

Украина получила от польской стороны немало военной помощи. В частности, 11 января во время визита во Львов Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту танков Leopard 2 в рамках международной коалиции.

Танковая рота ВСУ состоит из десяти танков: один танк управления и три взвода по три танка. Однако по стандартам НАТО, членом которого является Польша, рота содержит 14 единиц. Так что пока неизвестно, сколько именно танков Leopard 2 получит Украина.