"Анджей, правда на нашей стороне": Дуда поделился подробностями разговора с Зеленским

Украинский президент в ночь на 3 марта пообщался с польским. Владимир Зеленский сказал Анджею Дуде, что украинцы защищают свою землю, правда на стороне Украины.

Польский лидер ночью 3 марта написал в сети, что пообщался с Зеленским. Он также рассказал подробности разговора.

Ранее "Украина – смелая": Дуда снова поговорил с Зеленским

Дуда о разговоре с Зеленским

Анджей, мы можем это сделать! Право и справедливость на нашей стороне. Они убивают мирных жителей. Мы защищаем свою Родину, наши семьи и наши дома!

– процитировал Дуда слова Зеленского.

Глава Польши подчеркнул, что голос украинского лидера был сильным.

Дуда также отметил, что героические защитники Украины нуждаются в солидарности и поддержке.

Напомним, после предыдущего разговора с Зеленским Дуда заявил, что ситуация сложная, но Украина смелая.

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