У Дуды признали разговор с фейковым "Макроном": могли быть российские пранкеры

В канцелярии Анджея Дуды признали разговор с фейковым "Эммануэлем Макроном". Предполагают, что это могли быть русские пранкеры.

В канцелярии Дуды заявили, что телефонный разговор прошел вскоре после падения ракет в селе Пшеводув. Тогда президент Польши постоянно находился на связи с мировыми лидерами.

Заметьте Из польской деревни Пшеводув, где упала ракета, массово выезжают жители

После взрыва ракеты в Пшеводуве во время телефонных разговоров с главами государств и правительств, произошел разговор с лицом, представившимся президентом Франции Эммануэлем Макроном,

– говорится в сообщении.

В канцелярии Дуды отметили: "Макрон" разговаривал странно, и польский лидер сразу понял, что что-то не так. В официальном заявлении говорится: Дуда предположил, что "могла произойти попытка мошенничества и завершил разговор".

Канцелярия президента и соответствующие службы сразу же начали устанавливать детали инцидента.

Пранкеры ранее представлялись Зеленским

В августе 2022 года на звонок от пранкеров пожаловался известный актер Иен Маккеллен – Гандалф из "Властелина колец". Тогда он якобы разговаривал с президентом Владимиром Зеленским.

В то же время российские пранкеры – фантастически тупые. Поэтому их "спалили" уже в первые минуты разговора. Впоследствии Маккеллен рассказал об возмутительном инциденте в социальных сетях.

Между тем, росСМИ сообщают, что позвонить польскому лидеру могли пранкеры из страны-оккупантки Вован и Лексус. Они "прославились" своими совершенно смешными тупыми шутками.

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