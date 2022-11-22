У канцелярії Дуди заявили, що телефонна розмова відбулася невдовзі після падіння ракет у селі Пшеводув. Тоді президент Польщі постійно перебував на зв'язку зі світовими лідерами.

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Після вибуху ракети у Пшеводуві, під час телефонних розмов з главами держав та урядів, відбулася розмова з особою, яка назвалася президентом Франції Еммануелем Макроном,

– мовиться у повідомленні.

У канцелярії Дуди наголосили: "Макрон" розмовляв дивно, й польський лідер відразу збагнув, що щось не так. В офіційній заяві мовиться: Дуда припустив, що "могла статися спроба шахрайства, і завершив розмову".

Канцелярія президента та відповідні служби відразу почали встановлювати деталі інциденту.

Зверніть увагу! Тим часом росЗМІ повідомляють, що зателефонувати польському лідеру могли пранкери з країни-окупантки Вован та Лєксус. Вони "прославилися" своїми абсолютно несмішними тупими жартами.

Пранкери раніше представлялися Зеленським

У серпні 2022 року на дзвінок від пранкерів поскаржився відомий актор Ієн Маккеллен – Ґандальф з "Володаря перснів". Тоді він начебто мав розмову з президентом Володимиром Зеленським.

Водночас російські пранкери – фантастично тупі. Тому їх "спалили" вже у перші хвилини розмови. Згодом Маккеллен розповів про обурливий інцидент у соціальних мережах.

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