У США есть данные о подготовке россией аннексии дополнительных территорий Украины: обещают отреагировать

США располагают информацией, что россия хочет аннексировать дополнительные территории Украины. В частности, говорится о Донецкой, Луганской области, а также частях Херсонщины и Запорожья.

Об этом на брифинге заявил координатор Совета по нацбезопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби. По его словам, Соединенные Штаты жестоко отреагируют на такой шаг оууцпантов.

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россия хочет аннексировать дополнительные территории

Кирби отметил, что США видят значительный массив доказательств из разведывательных и открытых источников о том, что кремль планирует аннексировать дополнительные территории Украины.

россия начинает объявлять, можно сказать, свои "правила и условия" аннексии, как это было в 2014 году. россия уже поставила нелегитимных контролируемых лиц на территориях Украины, которые она контролирует,

– заметил чиновник.

По его словам, Соединенные Штаты знают следующие шаги оккупантов:

сначала эти "руководители" организуют фейковый референдум о присоединении к россии,

после этого кремль использует их в стремлении аннексировать новые украинские территории.

Кирби добавил, что российское правительство планирует аннексировать части Херсонской и Запорожской областей, а также всю Донетчину и Луганщину. Более того, Россия уже начала подготовку к этому, в частности:

ввела оборот рубля на временно оккупированных территориях,

заблокировала доступ в интернет,

преследует людей с проукраинскими взглядами,

устанавливает контроль над СМИ.

"Кремль не объявлял время проведения этих референдумов, но их гауляйтеры говорили, что они состоятся в этом году, вероятно, вместе с региональными выборами в россии 11 сентября", – отметил представитель Белого дома.

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Ответ США будет скорым

Кирби также напомнил, как кремль в начале полномасштабного вторжения в Украину заявлял, что в его планы не входит оккупация нашего государства.

"Если Россия все же воплотит в жизнь свои планы по аннексии, наш ответ будет быстрым и жестким – и общим с нашими союзниками и партнерами", – подчеркнул представитель Белого дома.

По его словам, на страну-агрессора наложат дополнительные санкции, поэтому она станет еще большим изгнанником, чем сейчас.

Мы никогда не признаем никакие "анексированные россией территории",

– заявил Кирби.

Координатор Совета по нацбезопасности США подытожил, что Украина, вероятно, сможет вернуть временно оккупированные территории военным путем.

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