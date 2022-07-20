У США есть данные о подготовке россией аннексии дополнительных территорий Украины: обещают отреагировать
Источник:"Европейская правда"
США располагают информацией, что россия хочет аннексировать дополнительные территории Украины. В частности, говорится о Донецкой, Луганской области, а также частях Херсонщины и Запорожья.
Об этом на брифинге заявил координатор Совета по нацбезопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби. По его словам, Соединенные Штаты жестоко отреагируют на такой шаг оууцпантов.
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россия хочет аннексировать дополнительные территории
Кирби отметил, что США видят значительный массив доказательств из разведывательных и открытых источников о том, что кремль планирует аннексировать дополнительные территории Украины.
россия начинает объявлять, можно сказать, свои "правила и условия" аннексии, как это было в 2014 году. россия уже поставила нелегитимных контролируемых лиц на территориях Украины, которые она контролирует,
– заметил чиновник.
По его словам, Соединенные Штаты знают следующие шаги оккупантов:
- сначала эти "руководители" организуют фейковый референдум о присоединении к россии,
- после этого кремль использует их в стремлении аннексировать новые украинские территории.
Кирби добавил, что российское правительство планирует аннексировать части Херсонской и Запорожской областей, а также всю Донетчину и Луганщину. Более того, Россия уже начала подготовку к этому, в частности:
- ввела оборот рубля на временно оккупированных территориях,
- заблокировала доступ в интернет,
- преследует людей с проукраинскими взглядами,
- устанавливает контроль над СМИ.
"Кремль не объявлял время проведения этих референдумов, но их гауляйтеры говорили, что они состоятся в этом году, вероятно, вместе с региональными выборами в россии 11 сентября", – отметил представитель Белого дома.
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Ответ США будет скорым
Кирби также напомнил, как кремль в начале полномасштабного вторжения в Украину заявлял, что в его планы не входит оккупация нашего государства.
"Если Россия все же воплотит в жизнь свои планы по аннексии, наш ответ будет быстрым и жестким – и общим с нашими союзниками и партнерами", – подчеркнул представитель Белого дома.
По его словам, на страну-агрессора наложат дополнительные санкции, поэтому она станет еще большим изгнанником, чем сейчас.
Мы никогда не признаем никакие "анексированные россией территории",
– заявил Кирби.
Координатор Совета по нацбезопасности США подытожил, что Украина, вероятно, сможет вернуть временно оккупированные территории военным путем.
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