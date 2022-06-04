Анексия в действии: первый российский банк официально входит на оккупированную территорию Донбасса

Россияне до сих пор надеются на то, что им удастся удержать хоть какую часть оккупированных территорий. Кафиры делают шаги, направленные на их интеграцию в "русский мир".

На Донбассе продолжаются горячие бои наших отважных воинов с русскими оккупантами. Пока ВСУ дают врагу отпор и наносят ему все новые и новые потери, россияне предпринимают попытки навязать на временно оккупированных территориях свои правила.

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На оккупированную Донбасс входит российский банк

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, российский бак "Промсвязьбанк" официально заявил о том, что будет начинать работу на оккупированных территориях Донецкой области. Это первое российское финансовое учреждение, заявившее о готовности работать на временно оккупированной Донбассе.

Первое задание, которое будет ставить перед собой российский банк – раздать населению карты "Мир", которые являются "аналогом" кафиров карт VISA и Mastercard.

Фактически это прямая интеграция банковской системы оккупированных территорий в русский, – сообщил Андрющенко.

Временно оккупированные территории: коротко о главном

Жители временно оккупированных территорий на Юге оказывают российским оккупантам такое безумное сопротивление, что те начали очень серьезно бояться за свою жизнь. Оккупационная "власть" никуда не ходит без бронежилетов и охраны. Также в Херсоне и городках области постоянно появляются украинские флаги и сообщения о том, что врагу ни за что не избежать наказания за свои преступления.

Майкл Карпентер, представитель США при ОБСЕ, сообщил о том, что российские кафиры воюют по средневековым правилам. Они терроризируют мирное население и разоряют временно захваченные земли. По его мнению, Кремль делает все для того, чтобы избавиться от местного населения, также является одной из варварских тактик прошлого.

Русские ради пропагандистских роликов готовы совершать ужасающие преступления. Для того чтобы снять нужный сюжет, российские кафиры из танка уложили по жилому дому . В результате действий путинских воинов погибли 6 человек – 5 мужчин и женщина.

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