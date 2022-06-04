Анексия в действии: первый российский банк официально входит на оккупированную территорию Донбасса
Источник:телеграмм Андрющенко Time
Россияне до сих пор надеются на то, что им удастся удержать хоть какую часть оккупированных территорий. Кафиры делают шаги, направленные на их интеграцию в "русский мир".
На Донбассе продолжаются горячие бои наших отважных воинов с русскими оккупантами. Пока ВСУ дают врагу отпор и наносят ему все новые и новые потери, россияне предпринимают попытки навязать на временно оккупированных территориях свои правила.
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На оккупированную Донбасс входит российский банк
Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, российский бак "Промсвязьбанк" официально заявил о том, что будет начинать работу на оккупированных территориях Донецкой области. Это первое российское финансовое учреждение, заявившее о готовности работать на временно оккупированной Донбассе.
Первое задание, которое будет ставить перед собой российский банк – раздать населению карты "Мир", которые являются "аналогом" кафиров карт VISA и Mastercard.
Фактически это прямая интеграция банковской системы оккупированных территорий в русский, – сообщил Андрющенко.
Временно оккупированные территории: коротко о главном
- Жители временно оккупированных территорий на Юге оказывают российским оккупантам такое безумное сопротивление, что те начали очень серьезно бояться за свою жизнь. Оккупационная "власть" никуда не ходит без бронежилетов и охраны. Также в Херсоне и городках области постоянно появляются украинские флаги и сообщения о том, что врагу ни за что не избежать наказания за свои преступления.
- Майкл Карпентер, представитель США при ОБСЕ, сообщил о том, что российские кафиры воюют по средневековым правилам. Они терроризируют мирное население и разоряют временно захваченные земли. По его мнению, Кремль делает все для того, чтобы избавиться от местного населения, также является одной из варварских тактик прошлого.
- Русские ради пропагандистских роликов готовы совершать ужасающие преступления. Для того чтобы снять нужный сюжет, российские кафиры из танка уложили по жилому дому . В результате действий путинских воинов погибли 6 человек – 5 мужчин и женщина.