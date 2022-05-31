Ангел-хранитель нации: без кого победа над Россией была бы куда труднее

Президент Байден – человек, принявший решение противостоять российской агрессии. Без его решения и лидерства конфигурация международной политической, военной и экономической поддержки Украины была бы принципиально иной.

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Подозреваю, без Байдена это было бы похоже на обамовскую Крымскую импотенцию. Глубокая, максимально искренняя и максимально бессодержательная обеспокоенность.

Без Байдена ВСУ встречали бы российскую армию не "Джавелинами", а РПГ. По идее, встречали бы не в Буче, а на улицах Киева.

Напомню, как это было. Президент Украины записал видео о шашлыках на Майские, а в Борисполь уже летели транспортники с "Джавелинами".

Еще напомню о ПЗРК Stinger. Те же ПЗРК, что заставили СССР убраться из Афганистана. И сейчас заставляют "обизян" запускать ракеты из Каспийского моря.

Не забудьте о куче утилизированных генералов и полковников. Об этом не говорят, но охота за российскими генералами была бы невозможна без разведки США.

Украинская авиация, которая до сих пор есть и летает, возможна благодаря поставкам американских самолетов нашим европейским союзникам.

А гаубицы 155-го калибра с неограниченными возможностями поставки снарядов буквально спасли ВСУ в артиллерийских дуелях на уничтожение. Потому что в Украине так готовились к войне, что снарядов в советские 152 мм гаубиц практически нет с самого начала боевых действий и, главное, их тупо негде взять.

Это только коротко и только о войне. Но, если вы пенсионер, государственный служащий, любой получатель бюджетной поддержки, денежки вам ежемесячно капают только потому, что США ввалило и вваливает просто космические, по нашим меркам, суммы бабла в разрушенную экономику Украины.

Исторический момент

Каждый, кто наваливает на Штаты и Байдена, что они мало или поздно дают, тупой. Каждый обвиняющий американцев и европейцев в смертях наших детей – циничная мразь.

Если вы еще не поняли, прямо сейчас творится мировая история. Ядерное государство ведет захватническую войну и практически гарантированно применит ядерное оружие. Это вызов, не стоящий перед миром со времен Карибского кризиса.

По сути, война в Украине либо откроет двери ядерным государствам в территориальную экспансию под угрозой применения ядерного оружия, либо сделает такие попытки невозможными из-за катастрофических последствий для Московии.

Каждый раз, когда Байден выносит решение о передаче оружия Украине, за его спиной стоит ядерная война. Никогда не забывайте об этом и помните о тяжести ответственности, которую несет президент Соединенных Штатов Америки. И если есть за спиной Украинской нации ангел-хранитель, оберегающий ее от беды, то сейчас крылья того ангела – это крылья американского орла. Будьте благодарны и рассудительны!

Боже, храни Америку, ее благословенный народ и президента, достойного своего великого народа!