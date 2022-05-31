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Підозрюю, без Байдена це було б щось схоже на обамівську Кримську імпотенцію. Глибоке, максимально щире і максимально беззмістовне занепокоєння.

Без Байдена ЗСУ зустрічали б російську армію не "Джавелінами", а РПГ. Вірогідно, зустрічали б не в Бучі, а на вулицях Києва.

Нагадаю, як це було. Президент України записав відео про шашлики на Травневі, а в Бориспіль вже летіли транспортники з "Джавелінами".

Ще нагадаю про ПЗРК Stinger. Ті самі ПЗРК, що змусили СРСР забратися з Афганістану. І зараз змушують "обізян" запускати ракети з Каспійського моря.

Не забудьте про купу утилізованих генералів і полковників. Про це не говорять, але полювання за російськими генералами було б неможливим без розвідки США.

Українська авіація, яка досі є і літає, можлива завдяки поставкам американських літаків нашим європейським союзникам.

А гаубиці 155-го калібру з необмеженими можливостями поставки снарядів, буквально врятували ЗСУ в артилерійських дуєлях на знищення. Бо в Україні так готувалися до війни, що снарядів до радянських 152 мм гаубиць практично немає від самого початку бойових дій і, головне, їх тупо ніде взяти.

Це тільки коротко і тільки про війну. Але, якщо ви пенсіонер, державний службовець, будь-який отримувач бюджетної підтримки, грошики вам щомісяця капають тільки тому, що США ввалило і ввалює просто космічні, за нашими мірками, суми бабла в зруйновану економіку України.

Історичний момент

Кожен, хто навалює на Штати і Байдена, що вони мало чи пізно дають, тупий. Кожен, хто звинувачує американців і європейців у смертях наших дітей – цинічна мразота.

Якщо ви досі не зрозуміли, просто зараз твориться світова історія. Ядерна держава веде загарбницьку війну і, практично гарантовано, застосує ядерну зброю. Це виклик, який не стояв перед світом з часів Карибської кризи.

По суті, війна в Україні або відкриє двері ядерним державам до територіальної експансії під загрозою застосування ядерної зброї, або зробить такі спроби неможливими через катастрофічні наслідки для Московії.

Кожен раз, коли Байден виносить рішення про передачу зброї Україні, за його спиною стоїть ядерна війна. Ніколи не забувайте про це і пам'ятайте про тягар відповідальності, що несе президент Сполучених Штатів Америки.І якщо є за спиною Української нації янгол-охоронець, що оберігає її від біди, то зараз крила того янгола – це крила американського орла. Будьмо вдячні та розважливі!

Боже, бережи Америку, її благословенний народ і президента, гідного свого великого народу!