Бывший канцлер Германии Ангела Меркель обвинила несколько стран Европы в начале полномасштабной войны России против Украины. таким образом она просто подыграла российской пропаганде.

Это можно объяснить разве что ее дружбой к Владимиру Путину. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отметив, что она всегда ее проявляла, а сейчас ее "любимый диктатор" в нелегком положении.

Почему Меркель заговорила о "виновных" в войне в Украине?

Меркель заявила в интервью, что страны Балтии и России в 2021 году якобы помешали ей установить связь между Европейским Союзом и Польшей. Именно после этого, по ее убеждению, началось полномасштабное вторжение.

По словам экс-министра иностранных дел, часто, когда он работал с Меркель, появлялось впечатление, что она любит Владимира Путина. Это может тянуться еще со времен существования Германской Демократической Республики, которая была марионеткой Советского Союза. Вероятно, также это вызвано связями между бывшими советскими офицерами, которые были разведчиками в Германии.

У нее всегда есть оправдание, почему Путин прав. Она не случайно сказала это сейчас. Думаю, Путин также использует ее прошлое, как элемент помощи для себя. То есть, якобы "Путин не виноват, а был вынужден". А поскольку ситуация в России сейчас критическая, она должна политически посодействовать и помочь,

– подчеркнул он.

Огрызко добавил, что Кремль везде кричит, что "коренными первопричинами войны были действия Запада". Москве сейчас важно найти нескольких людей в Европе, которые ему подыгрывают. Одной из них стала Меркель.

Интересно! Политики Европы возмутились из-за заявления Меркель и уже отреагировали на них. Например, бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что даже Германия не понимали Россию в это время. В то же время заместитель председателя оппозиционной партии "Право и справедливость" в Польше Матеуш Моравецкий заявил, что "своим бездумным интервью Ангела Меркель доказала, что является одной из самых вредных немецких политиков для Европы за последнее столетие".

Что еще странного сказала Меркель в интервью?