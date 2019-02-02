Ангела Меркель удалит страницу с Facebook: известна причина

Канцлер Германии Ангела Меркель удалит свою страницу в Facebook, поскольку не планирует продолжать свою политическую карьеру.

В видео, которое разместили на ее странице, Меркель объяснила, почему ей больше не нужен аккаунт.

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Причиной является то, что она уже не возглавляет "Христианско-демократический союз Германии" (ХДС).

Сегодня – тот день, когда я хотела бы поблагодарить вас за вашу поддержку моей страницы в Facebook. Вы знаете, что я больше не президент ХДС, поэтому я закрою свою страницу в Facebook,

– сказала Ангела Меркель.

Сейчас на страницу Меркель подписаны 2,5 млн пользователей. Канцлер добавила, что публика может получать новости о политике на странице правительства Германии в Facebook.

Видео со страницы Ангелы Меркель:

О решении покинуть политические посты после срока окончания действующих полномочий во главе немецкого правительства (2021 год) Ангела Меркель объявила 29 октября на пресс-конференции в Берлине.

Она уточнила, что не планирует после этого выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера в пятый раз, а также не намерена бороться за пост председателя своей партии ХДС на следующем съезде в декабре 2018 года.

Причины своего решения Меркель объяснила необходимостью перевернуть страницу в истории партии и страны. Она также заявила, что после ухода с поста канцлера больше не будет занимать должности в политике.

Что такое ХДС?

Христианско-демократический союз Германии – немецкая консервативная партия. ХДС был создан в июне 1946 года на основе объединения консервативных сил бывшей Веймарской республики. Партия объединяла всех христиан на межконфессиональной основе. Эта политическая сила имеет 194 места с 622 в Бундестаге и 34 мест с 99 выделенных для Германии в Европейском Парламенте. Идеология партии базируется на понятиях "христианская демократия", и "социальная рыночная экономика".