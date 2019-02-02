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      Ангела Меркель видалить сторінку з Facebook: відома причина

      300 Читать новость на русском
      Ангела Меркель
      Ангела Меркель / gettyimages

      Канцлер Німеччини Ангела Меркель видалить свою сторінку у Facebook, оскільки не планує продовжувати свою політичну кар'єру.

      У відео, яке розмістили на її сторінці, Меркель пояснила, чому їй більше не потрібен акаунт.

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      Причиною є те, що вона вже не очолює "Християнсько-демократичний союз Німеччини" (ХДС).

      Сьогодні — той день, коли я хотіла б подякувати вам за вашу підтримку моєї сторінки у Facebook. Ви знаєте, що я більше не президент ХДС, тому я закрию свою сторінку у Facebook,
      – сказала Ангела Меркель.

      Зараз на сторінку Меркель підписані 2,5 млн користувачів. Канцлерка додала, що публіка може отримувати новини про політику на сторінці уряду Німеччини у Facebook.

      Відео зі сторінки Ангели Меркель:

      Про рішення покинути політичні пости після терміну закінчення чинних повноважень на чолі німецького уряду (2021 рік) Ангела Меркель оголосила 29 жовтня на прес-конференції у Берліні.

      Вона уточнила, що не планує після цього висувати свою кандидатуру на пост канцлера в п'ятий раз, а також не має наміру боротися за пост голови своєї партії ХДС на наступному з'їзді у грудні 2018 року.

      Причини свого рішення Меркель пояснила необхідністю перегорнути сторінку в історії партії і країни. Вона також заявила, що після відходу з поста канцлера більше не буде займати посад у політиці.

      Що таке ХДС?Християнсько-демократичний союз Німеччини — німецька консервативна партія. ХДС був створений у червні 1946 року на основі об'єднання консервативних сил колишньої Веймарської республіки. Партія об'єднувала усіх християн на міжконфесійній основі. Ця політична сила має 194 місця із 622 у Бундестазі та 34 місць із 99 виділених для Німеччини у Європейському Парламенті. Ідеологія партії базується на поняттях "християнська демократія", та "соціальна ринкова економіка".

      Теги: Ангела Меркель
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 2 лютого
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