Ангела Меркель видалить сторінку з Facebook: відома причина

Канцлер Німеччини Ангела Меркель видалить свою сторінку у Facebook, оскільки не планує продовжувати свою політичну кар'єру.

У відео, яке розмістили на її сторінці, Меркель пояснила, чому їй більше не потрібен акаунт.

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Причиною є те, що вона вже не очолює "Християнсько-демократичний союз Німеччини" (ХДС).

Сьогодні — той день, коли я хотіла б подякувати вам за вашу підтримку моєї сторінки у Facebook. Ви знаєте, що я більше не президент ХДС, тому я закрию свою сторінку у Facebook,

– сказала Ангела Меркель.

Зараз на сторінку Меркель підписані 2,5 млн користувачів. Канцлерка додала, що публіка може отримувати новини про політику на сторінці уряду Німеччини у Facebook.

Відео зі сторінки Ангели Меркель:

Про рішення покинути політичні пости після терміну закінчення чинних повноважень на чолі німецького уряду (2021 рік) Ангела Меркель оголосила 29 жовтня на прес-конференції у Берліні.

Вона уточнила, що не планує після цього висувати свою кандидатуру на пост канцлера в п'ятий раз, а також не має наміру боротися за пост голови своєї партії ХДС на наступному з'їзді у грудні 2018 року.

Причини свого рішення Меркель пояснила необхідністю перегорнути сторінку в історії партії і країни. Вона також заявила, що після відходу з поста канцлера більше не буде займати посад у політиці.

Що таке ХДС?Християнсько-демократичний союз Німеччини — німецька консервативна партія. ХДС був створений у червні 1946 року на основі об'єднання консервативних сил колишньої Веймарської республіки. Партія об'єднувала усіх християн на міжконфесійній основі. Ця політична сила має 194 місця із 622 у Бундестазі та 34 місць із 99 виділених для Німеччини у Європейському Парламенті. Ідеологія партії базується на поняттях "християнська демократія", та "соціальна ринкова економіка".