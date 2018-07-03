Ангела Меркель уладила спор из-за беженцев

Политический кризис в Германии завершается. Министр внутренних дел Горст Зеегофер передумал уходить в отставку, о которой заявлял накануне. А канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что спор из-за беженцев решен и достигнут компромисс.

В Брюсселе накануне прошел экстренный саммит ЕС, переговоры продолжались несколько часов.

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Следовательно, договорились о создании так называемых "транзитных центров" в Германии возле границы с Австрией. Оттуда искателей убежища, которые зарегистрированы в других странах ЕС, вернут в эти страны.

Напомним, спор, который спровоцировал политический кризис и ссоры в сестринских партиях Германии, вспыхнул из-за позиции министра Зеегофера в отношении беженцев. Он настаивал на запрете пересечения немецкой границы для мигрантов, которые уже зарегистрированы в других странах ЕС. В то же время Меркель предостерегала от односторонних действий Берлина и обещала общеевропейское решение этого вопроса.

В целом, за последние годы волна мигрантов в ЕС достигла сотен тысяч людей, в основном из Ближневосточных стран. Некоторые из членов Евросоюза уже закрыли свои двери для беженцев. А на последнем саммите в Брюсселе лидеры ЕС решили строить центры для мигрантов еще и в Африке.

К слову, Чехия и Венгрия опровергают информацию о том, что готовы участвовать в процедуре высылки из Германии мигрантов, зарегистрированных в других странах ЕС.