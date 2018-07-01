Венгрия и Чехия опровергли информацию о заключении миграционного соглашения с Меркель

Чехия и Венгрия опровергают информацию о том, что готовы участвовать в процедуре высылки из Германии мигрантов, зарегистрированных в других странах ЕС.

Об этом сообщает DW.

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал сообщение о договоренности "полной глупостью".

"Германия не обращалась к нам, и сейчас я не стал бы подписывать такое соглашение", - сказал он.

По его словам, Чехия не планирует никаких переговоров.

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач также заявил, что Будапешт не заключал с Берлином никаких договоренностей по вопросам беженцев. В беседе с агентством Reuters Ковач назвал невозможным, "чтобы мигранты оказывались в Венгрии, перед этим не въехав в любую другую страну ЕС".

"В 2015 году Германия пыталась сделать нас первой страной въезда, и мы от этого еще тогда отказались", - заявил Ковач.

Напомним, Греция и Испания согласились принимать обратно беженцев, которых выявит Германия на немецко-австрийской границе. Речь идет о беженцах, которые уже зарегистрированы в системе EURODAC. Отметим, что Меркель находилась под давлением, ведь она должна была как-то предотвратить новые прибытия. Министр внутренних дел Хорст Зехофер предоставил ей выходные. Он также заявил, что начнет отводить мигрантов от границы в своем родном штате.