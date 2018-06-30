Трамп назвал миграционное законодательство США "самыми глупыми в мире"

Президент США Дональд Трамп заявил, что законодательство США в области иммиграции "самое глупое в мире".

Об этом он написал в своем Twitter.

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"Когда люди приезжают в нашу страну незаконно, мы должны немедленно высылать их обратно, а не тратить годы на законодательные маневры. Наши законы самые глупые в мире", – говорится в сообщении.

When people come into our Country illegally, we must IMMEDIATELY escort them back out without going through years of legal maneuvering. Our laws are the dumbest anywhere in the world. Republicans want Strong Borders and no Crime. Dems want Open Borders and are weak on Crime! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2018

Американский президент также добавил, что республиканцы "хотят прочных границ и не хотят криминала", демократы, выступая за открытые границы, демонстрируют слабость по отношению к криминалу.

Напомним, в соответствии с политикой "нулевой терпимости" в отношении нелегальных мигрантов, принятой в апреле 2018 года, задержанных нелегалов передают в федеральные суды, а их детей переводят под опеку или возвращают на родину.

По данным министерства внутренней безопасности США, с 5 мая до 9 июня на границе с родителями разделили более 2300 детей.

Кроме того, 18 июня стало известно, что жена президента США Дональда Трампа Мелания раскритиковал иммиграционную политику мужа. Трамп 20 июня подписал указ, который запрещает разделять семьи мигрантов. 21 июня первая леди США посетила центры временного содержания детей нелегальных иммигрантов в Техасе.



Крім того, 18 червня стало відомо, що дружина президента США Дональда Трампа Меланія розкритикувала імміграційну політику чоловіка. Трамп 20 червня підписав указ, який забороняє розділяти сім'ї мігрантів. 21 червня перша леді США відвідала центри тимчасового тримання дітей нелегальних іммігрантів у Техасі.