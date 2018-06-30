В США продолжаются сотни акций протеста против миграционной политики Трампа
В субботу во всех 50 штатах США проходят демонстрации, направленные против миграционной политики президента страны Дональда Трампа.
Об этом сообщает американский телеканал CNN.
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Митингующие требуют, в частности, отказа от политики разъединения семей иммигрантов, освобождения задержанных и прекращения в отношении них следствия из-за незаконного пересечения границы, а также отказа от так называемой политики "нулевой терпимости".
Акции протестов проходят под лозунгом "Соединим семьи" во всех 50 штатах США. В каждую субботу происходит, как минимум, одно мероприятие, а во многих штатах – несколько десятков подобных демонстраций, в частности, в Техасе и Массачусетсе.
Как сообщают местные СМИ, в Калифорнии состоится около 80 небольших мероприятий, направленных на привлечение внимания общественности к проблеме защиты семей мигрантов.
К слову, политика "нулевой терпимости" администрации Трампа в отношении нелегальных мигрантов остро критикуется как в США, так и за пределами страны.