В США продолжаются сотни акций протеста против миграционной политики Трампа

В субботу во всех 50 штатах США проходят демонстрации, направленные против миграционной политики президента страны Дональда Трампа.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

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Митингующие требуют, в частности, отказа от политики разъединения семей иммигрантов, освобождения задержанных и прекращения в отношении них следствия из-за незаконного пересечения границы, а также отказа от так называемой политики "нулевой терпимости".

Акции протестов проходят под лозунгом "Соединим семьи" во всех 50 штатах США. В каждую субботу происходит, как минимум, одно мероприятие, а во многих штатах – несколько десятков подобных демонстраций, в частности, в Техасе и Массачусетсе.

'Say it loud, say it clear refugees are welcome here.' New Yorkers protest against the separation of migrant families at the border pic.twitter.com/MfYQOQ6NIG — Jennie Matthew (@jenniematthew) 30 червня 2018 р.

Panorama of the New York protest against family separations in Manhattan. Crowd to cross Brooklyn Bridge and continue in Brooklyn #FamiliesBelongTogetherMarch pic.twitter.com/rrzCJChAG0 — Jennie Matthew (@jenniematthew) 30 червня 2018 р.

Как сообщают местные СМИ, в Калифорнии состоится около 80 небольших мероприятий, направленных на привлечение внимания общественности к проблеме защиты семей мигрантов.

К слову, политика "нулевой терпимости" администрации Трампа в отношении нелегальных мигрантов остро критикуется как в США, так и за пределами страны.