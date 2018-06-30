У США тривають сотні акцій протесту проти міграційної політики Трампа
В суботу у всіх 50 штатах США відбуваються демонстрації, які спрямовані проти міграційної політики президента країни Дональда Трампа.
Про це повідомляє американський телеканал CNN.
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Мітингувальники вимагають, зокрема, відмову від політики роз'єднання сімей іммігрантів, звільнення затриманих і припинення щодо них слідства через незаконне перетинання кордону, а також відмова від так званої політики "нульової терпимості".
Акції протести відбуваються під гаслом "З'єднаємо сім'ї" у всіх 50 штатах США. У кожну суботу відбувається, як мінімум, один захід, а в багатьох штатах – кілька десятків подібних демонстрацій, зокрема, в Техасі та Массачусетсі.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, у Каліфорнії відбудеться близько 80 невеликих заходів, спрямованих на привернення уваги громадськості до проблеми захисту сімей мігрантів.
До слова, політика "нульової терпимості" адміністрації Трампа щодо нелегальних мігрантів гостро критикується як в США, так і за межами країни.