У США тривають сотні акцій протесту проти міграційної політики Трампа

В суботу у всіх 50 штатах США відбуваються демонстрації, які спрямовані проти міграційної політики президента країни Дональда Трампа.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

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Мітингувальники вимагають, зокрема, відмову від політики роз'єднання сімей іммігрантів, звільнення затриманих і припинення щодо них слідства через незаконне перетинання кордону, а також відмова від так званої політики "нульової терпимості".

Акції протести відбуваються під гаслом "З'єднаємо сім'ї" у всіх 50 штатах США. У кожну суботу відбувається, як мінімум, один захід, а в багатьох штатах – кілька десятків подібних демонстрацій, зокрема, в Техасі та Массачусетсі.

'Say it loud, say it clear refugees are welcome here.' New Yorkers protest against the separation of migrant families at the border pic.twitter.com/MfYQOQ6NIG — Jennie Matthew (@jenniematthew) 30 червня 2018 р.

Panorama of the New York protest against family separations in Manhattan. Crowd to cross Brooklyn Bridge and continue in Brooklyn #FamiliesBelongTogetherMarch pic.twitter.com/rrzCJChAG0 — Jennie Matthew (@jenniematthew) 30 червня 2018 р.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, у Каліфорнії відбудеться близько 80 невеликих заходів, спрямованих на привернення уваги громадськості до проблеми захисту сімей мігрантів.

До слова, політика "нульової терпимості" адміністрації Трампа щодо нелегальних мігрантів гостро критикується як в США, так і за межами країни.