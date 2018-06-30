У Росії прокоментували слова Трампа про можливе визнання окупації Криму

Слова президента США Дональда Трампа про можливість визнання окупованого Криму частиною Росії можна розцінювати як сигнал для успішного проведення зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Фінляндії.

Про це заявив голова комітету Держдуми з міжнародних відносин Леонід Слуцький, передає "Интерфакс".

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"Заява президента США Дональда Трампа про можливість визнання Криму – нехай навіть коротка: "Подивимося", – цілком може бути направлена на створення сприятливого фону для майбутнього російсько-американського саміту", – сказав Слуцький.

Депутат зазначив, що американський лідер є заручником внутрішньополітичної ситуації в США, але його заяву можна сприймати як сигнал.

Тому, з одного боку, і в цей раз, думаю, не варто сильно спокушатися, але все ж, думаю, що цю заяву можна сприйняти і як своєрідний сигнал. І він, перш за все, свідчить про те, що емоційно Трамп готовий до відновленню конструктивного діалогу між Росією і США, а його бажання "порозумітися з президентом Путіним" є не лише фігурою мови,

– додав представник Держдуми.

За його словами, Росія, зі свого боку, теж може "подивитися", де і в яких сферах можлива активізація співпраці зі Сполученими Штатами.

Водночас, Слуцький впевнений, що "здоровий глузд" рано чи пізно візьме верх і Захід змінить позицію щодо Криму. Депутат нагадав, що Трамп під час виборчої кампанії виступав з подібними заявами.

"Однак потім за риторикою президента США нібито на користь Росії пішли безпрецедентні антиросійські санкційні заходи, а рівень наших двосторонніх відносин досяг своєї найнижчої точки за всю їх історію", – підсумував політик.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у відповідь на журналістів про те, чи визнає Крим частиною Росії, не зміг дати чіткої відповіді і сказав: "Ми подивимося".



16 липня в столиці Фінляндії – Гельсінкі президент Російської Федерації Володимир Путін зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.