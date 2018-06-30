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В России прокомментировали слова Трампа о возможном признании оккупации Крыма

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В РФ прокомментировали слова Трампа о Крыме
В РФ прокомментировали слова Трампа о Крыме / Фото из открытых источников

Слова президента США Дональда Трампа о возможности признания оккупированного Крыма частью России можно расценивать как сигнал для успешного проведения встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Финляндии.

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий, передает "Интерфакс".

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"Заявление президента США Дональда Трампа о возможности признания Крыма – пусть даже короткое: "Посмотрим", – вполне может быть направлено ​​на создание благоприятного фона для будущего российско-американского саммита", – сказал Слуцкий.

Депутат отметил, что американский лидер является заложником внутриполитической ситуации в США, но его заявление можно воспринимать как сигнал.

Поэтому, с одной стороны, и в этот раз, думаю, не стоит сильно обольщаться, но все же, думаю, что это заявление можно воспринять и как своеобразный сигнал. И, прежде всего, свидетельствует о том, что эмоционально Трамп готов к восстановлению конструктивного диалога между Россией и США, а его желание "найти общий язык с президентом Путиным" не только фигурой речи,
– добавил представитель Госдумы.

По его словам, Россия, со своей стороны, тоже может "посмотреть", где и в каких сферах возможна активизация сотрудничества с Соединенными Штатами.

В то же время, Слуцкий уверен, что "здравый смысл" рано или поздно возьмет верх и Запад изменит позицию по Крыму. Депутат напомнил, что Трамп во время избирательной кампании выступал с подобными заявлениями.

"Однако затем по риторике президента США якобы в пользу России пошли беспрецедентные антироссийские санкционные меры, а уровень наших двусторонних отношений достиг своей низшей точки за всю их историю", – подытожил политик.

Напомним, президент США Дональд Трамп в ответ  журналистам о том, признает ли Крым частью России, не смог дать четкого ответа и сказал: "Мы посмотрим".

16 июля в столице Финляндии – Хельсинки президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Теги: Новости США Дональд Трамп Новости политики Украина – Россия Владимир Путин Новости Крыма Аннексия Крыма Новости России Санкции
Источник: 24 Канал
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