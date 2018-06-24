В США родителям нелегальных мигрантов вернули более 500 детей

Власти США вернули 522 ребенка в семьи нелегальных мигрантов, которые разъединили в рамках политики "нулевой терпимости".

Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренней безопасности США.

В ведомстве отметили, что еще 16 детей воссоединятся со своими семьями в течение суток.

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"Есть незначительное количество детей, которых разделили по причинам, отличным от политики "нулевой терпимости", и они останутся разведенными со своими семьями. Как правило, в том случае, если взрослые представляют угрозу безопасности ребенка или взрослый является преступником", – говорится в сообщении.

В министерстве внутренней безопасности США отметили, что отныне будут сообщать семьям нелегальных мигрантов о местонахождении их детей, а также предоставлять возможность регулярного общения с ними. Кроме того, мигранты, которых высылают из США, смогут забрать детей с собой.

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Согласно политике "нулевой терпимости" в отношении нелегальных мигрантов, введенной в апреле 2018 года, задержанных нелегалов передают в федеральные суды, а их детей переводят под опеку или возвращают на родину.

По данным министерства внутренней безопасности США, с 5 мая по 9 июня на границе с родителями разделили более 2300 детей.

18 июня стало известно, что супруга президента США Дональда Трампа Мелания раскритиковала иммиграционную политику мужа. Трамп 20 июня подписал указ, запрещающий разделять семьи мигрантов. 21 июня первая леди США посетила центры временного содержания детей нелегальных иммигрантов в Техасе.