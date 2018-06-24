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У США батькам нелегальних мігрантів повернули понад 500 дітей

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Діти з плакатами під час демонстрації перед офісом імміграції та митного контролю в Мірамарі
Діти з плакатами під час демонстрації перед офісом імміграції та митного контролю в Мірамарі / www.radiosvoboda.org

Влада США повернула 522 дитини в сім'ї нелегальних мігрантів, які роз'єднали у межах політики "нульової терпимості".

Про це повідомили у прес-службі міністерства внутрішньої безпеки США.

У відомстві наголосили, що ще 16 дітей возз'єднаються зі своїми сім'ями протягом доби.

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"Є незначна кількість дітей, яких розділили з причин, відмінних від політики "нульової терпимості", і вони залишаться розлученими зі своїми сім'ями. Як правило, у тому разі, якщо дорослі становлять загрозу безпеці дитини або дорослий є злочинцем", – йдеться в повідомленні. 

У міністерстві внутрішньої безпеки США зазначили, що відтепер будуть повідомляти сім'ям нелегальних мігрантів про місце перебування їхній дітей, а також надаватимуть можливість регулярного спілкування з ними. Окрім того, мігранти, яких висилають зі США, зможуть забрати дітей із собою.

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Згідно з політикою "нульової терпимості" щодо нелегальних мігрантів, запровадженою у квітні 2018 року, затриманих нелегалів передають у федеральні суди, а їхніх дітей переводять під опіку або повертають на батьківщину.

За даними міністерства внутрішньої безпеки США, із 5 травня до 9 червня на кордоні з батьками розділили понад 2300 дітей.

18 червня стало відомо, що дружина президента США Дональда Трампа Меланія розкритикувала імміграційну політику чоловіка. Трамп 20 червня підписав указ, який забороняє розділяти сім'ї мігрантів. 21 червня перша леді США відвідала центри тимчасового тримання дітей нелегальних іммігрантів у Техасі. 

Теги: Новини США Новини політики Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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